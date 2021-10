Polanka tak má po devíti zápasech 25 bodů z 27 možných. Její jedinou dosavadní ztrátou je remíza doma s Bohumínem (1:1). od druhého Frýdlantu ji nyní dělí už čtyři body.

„Myslím si, že za vítězstvím v Bílovci stála velká chuť týmu pokračovat v tom, co se děje. Aby se to nezlomilo. Byl to velmi náročný zápas proti kvalitnímu soupeři, navíc na těžkém terénu a v silném větru,“ popsal Deníku trenér René Vojtěšek.

„Právě kvůli větru bylo klíčem zvládnout první poločas, byť jsme v jeho závěru po taktické systémové chybě inkasovali, ale nic jiného jsme soupeři nedovolili. V útoku jsme měli tlak, bohužel nám chyběla kvalita v zakončení. Nicméně druhý poločas jsme ovládli, byli jsme trpěliví a byla jen otázka času, kdy ten gól dáme. Jsem rád, že kluci nepřestali a makali až do konce,“ dodal Vojtěšek.

ŠSK Bílovec – FK SK Polanka 1:2 (1:1)

Branky: 42. M. Socha – 22. Musila z pen., 84. Hon. ŽK: Socha, Cverna, Jaška – Fischer, Twardzik. Rozhodčí: Mojžíš – Broskevič, Potiorek. Diváci: 300.

Bílovec: Jaška – Dresler, Cverna, Dybal – Limanovský, Mozol, Dostál, Mikuš, Dluhoš (72. Raszyk) – M. Socha (46. Černín), Střelec (71. T. Socha). Trenér: Šloff.

Polanka: Řehulka – Coufal, Bednář, Sostřonek – Twardzik, Hluchý (62. Jaroš), Fischer, Raška, Tížek, Kolaska – Musila (90. Falhar). Trenér: Vojtěšek.