Divizní Polanka chce navázat na úspěšnou sezonu. V čem bude její největší síla?

Další důležitý moment přišel na startu druhé půle, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Dybal. „Červenou kartu nebudu hodnotit. Přesto to byl oproti prvnímu poločasu jako den a noc,“ podotkl Vojtěšek. „V deseti jsme odehráli fantastických třicet minut, soupeře jsme nepustili vůbec do hry, drželi jsme míč, vytvořili jsme tlak, ale bohužel nás zklamalo to, co nás trápí delší dobu. Finální fáze. Neproměnili jsme téměř nic,“ popsal Vojtěšek.

Jediným vyústěním byla Římankovo snížení z penalty. „Přitom tam byly momenty na vyrovnání, ale nepodařilo se. Naopak v závěru nám dal soupeř do otevřené obrany dvě branky,“ poukázal kouč Polanky na zásahy Příbely a Klejnota.

Bohumín tak vydřel ve dvanáctém soutěžním zápase v řadě. „Minule v poháru jsme hráli proti Havířovu skoro celý poločas v deseti, teď jsme to ochutnali z druhé strany a zjistili jsme, že to není legrace. Polanka neměla co ztratit, napadala nás po celém hřišti a my si nebyli schopni přihrát. Pomohli jsme si až třetím gólem. Pak už jsme si věřili, obraz se změnil, ale ty góly měly přijít určitě dřív,“ uvedl Poštulka.

Vojtěška mrzelo, že s výkonem z druhé půle jeho tým nevyrukoval už od první minuty. „Mužstvo ale ukázalo, že má potenciál a charakter. Teď se z toho poučíme a věřím, že budeme lepší. A půjdeme nahoru. Druhý poločas bereme jako příslib do budoucna,“ zakončil Vojtěšek.

FK Bospor Bohumín – FK SK Polanka 4:1 (2:0)

Branky: 16. z pen. Padých, 38. Hanus, 84. Príbela, 85. Klejnot – 68. z pen. Římanek. Rozhodčí: Potiorek – Trigas, Godfryd. ŽK: Kubík, Palej, Padých – Hluchý, Leibl, Katschmarz, Dybal. ČK: 47. Dybal (Polanka). Diváci: 350.

Bohumín: Chvěja – Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Klejnot, Palej, Hanus, Strojek (50. Malysz), Stošek (57. Príbela) – Bloksch, Padých (79. Halaška). Trenér: Špička.

Polanka: Jílovec – Kuča, Leibl, Dybal, Rončka – Kolaska, Katschmarz, Hluchý (75. Paprskář) – Musila (85. Fusek), Římánek, Hon (46. Tížek). Trenér: Vojtěšek.