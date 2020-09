Podle trenéra Roberta Pištěka je problém v každém utkání stejný. „Budu se opakovat. Dobrý vstup do zápasu, byli jsme aktivnější než soupeř, více na míči a z toho pramenil i první gól. Ještě jsme dvě tutové šance zahodili. Bohužel druhou půli začneme tím, že ve 48. minutě inkasujeme a hra jde pak dolů. Závěr jsme už hlavně v defenzivě nezvládli," přiznal.

Ostravané tak po třetí prohře v řadě klesli s osmi body na jedenáctou příčku. „Asi budeme muset udělat změny a celé naše fungování přehodnotit,“ řekl trenér Robert Pištěk a přiznal, že se možná projevuje nízký věkový průměr mužstva plné mladíků.

„Mít pár kluků ve středním nebo starším věku navíc, tak si myslím, že ten zápas dokopeme do konce. Na druhé straně bych to neházel jen na mladé, v tomto zápase udělali chyby i ti starší a zkušenější,“ upozornil kouč.

„Samozřejmě na kluky asi po těch nepovedených výsledcích to trochu doléhá, i když já se snažím, aby nebyli pod tlakem. Teď už ale musíme jít do zápasů s cílem bodovat, a je jedno, jestli hrajeme s prvním nebo posledním. Škoda, že to v Bohumíně nevyšlo,“ dodal Pištěk.

FK Bospor Bohumín - MFK Vítkovice 3:1 (0:1)

Branky: 48. Uher, 79. Šebek, 81. Halaška - 14. Jaroň. Rozhodčí: Novák - Šujan, Janeček. ŽK: Strojek, Jan Kodeš, Šebek - Jaroň. Diváci: 250.

Vítkovice: Košec – Kalfas, Macík, Němec, Václavík - Motyčka - Paleček (84. Rončka), Jaroň, Kouřil (63. Šindler) - Stanojkovič, Smékal. Trenér: Pištěk.