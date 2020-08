HEŘMANICE - VÍTKOVICE 2:3 (2:0)

Branky: 16. Jurča, 38. Kopečný - 60. a 73. Paleček, 88. Jaroň, 398 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic):

„Ostudný výkon celého mančaftu ode mne až po posledního hráče. Tým, který měl vést v poločase 5:0, prohrál 2:3. Strašné. Ano, neproměněná penalta možná byla zlom, ale to se stává. My však měli využít plno jiných šancí. Někteří to úplně odflákli.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic):

„Dlouho na nás byla vidět nervozita, kluci dělali hodně chyb v rozehrávce, špatně podstupovali souboje a z toho pramenil první i druhý gól. Ve druhé půli bylo úplné otočení, soupeř odešel fyzicky, nám vyšla střídání Šindlera a Palečka. Třetí trefa byla jen důsledek tlaku. Spokojenost.“ (hek)

RÝMAŘOV - HAVÍŘOV 2:2 (1:1)

Branky: 22. Zifčák, 59. Jeřábek z pok. kopu - 20. Klejnot, 89. Förster, ČK: 27. Podešva (H.), 262 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova):

„Snažili jsme se vycházet z hlubokého bloku a od toho se hra odvíjela. Pro druhý poločas jsme i vzhledem k soupeřově červené kartě změnili taktiku a chtěli být víc na míči. V závěru jsme bohužel udělali chybu na kraji hřiště a hosté vyrovnali. Musím ale říct, že Havířov ukázal kvalitu a remíza je asi zasloužená.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova):

„Při veškerém respektu k výbornému soupeři - tohle jsme měli vyhrát! Kluci se skvěle pohybovali, drželi míč, předváděli líbivé kombinace. Kondičně jsme Rýmařov převýšili, problém byl jen v koncovce, kterou musíme propříště zlepšit. Jinak nemám co vytknout, kluci dřeli jako tým, prokázali charakter. Je vidět, že tvrdá dřina se vyplácí.“ (cha, čin)

DĚTMAROVICE - NOVÝ JIČÍN 6:0 (4:0)

Branky: 4. a 68. Macko, 12. a 40. z pok. kopu Staško, 19. Skoupý, 53. Igbinoba, 50 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic):

„Zajímavý výsledek na to, že nám chyběli čtyři hráči základu. Ale že bych to bral jako bernou minci, to určitě ne. Pomohly nám rychlé góly, soupeři zápas vůbec nevyšel, nám naopak ano. Potěšila mě vychytaná nula i výkony náhradních hráčů.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína):

„Dnešní výsledek je pro nás katastrofou. Domácí nám v prvním poločase dali ze čtyř střel čtyři góly, byla znát jejich zkušenost. My jsme pod určitou dekou, ani příprava se nám nepovedla. Věřím, že se nám to podaří zlomit a chytneme se.“ (čin, cha)

KARVINÁ B - BOHUMÍN 1:2 (1:0)

Branky: 39. Hejda - 47. Hanus, 52. Latocha, 156 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B):

„Bohumín nás zase vypinkal. Stejnými zbraněmi a totožnou taktikou jako posledně. Běháme jak blázni, držíme míč, ale co z toho. Potřebovali bychom do týmu jednoho dva zkušenější hráče, kteří by tomu dali nápad a usměrnili mladé. Někoho, jako je třeba Franta Hanus v Bohumíně. Ten si obhlídne situaci a pink, dá jednoduše gól. My nejsme schopni skó-rovat ani z tutovek.“

Martin Špička (trenér Bohumína):

„Docela jsme se na Karvinou připravili, podle mě má ještě silnější tým, než se kterým jsme vyhráli na podzim. Navíc v tom úmorném vedru to bylo obrovsky těžké. Musím mančaft vyzdvihnout. Je vidět, že morál máme nastavený hodně vysoko. Skvěle jsme to odbránili, měli sice méně šancí, zato jsme byli nebezpečnější a sláva, že i produktivněj-ší.“ (čin)

TŘINEC B - POLANKA N. O. 1:3 (0:2)

Branky: 54. Niemczyk z pok. kopu - 18. Bednář, 31. Fusek, 62. Gajďok, ČK: 24. Pilch (T.), 80 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Třince B):

„Hráli jsme proti zkušenému týmu. Utkání hodně ovlivnilo naše rychlé vyloučení. Pozitivem je, že ve druhé půli jsme i v oslabení předvedli dobrý výkon.“

René Vojtěšek (trenér Polanky):

„Myslím si, že jde o zasloužené vítězství. Samozřejmě k tomu pomohlo vyloučení domácího hráče, ale celkově jsme to odehráli velmi dobře po taktické stránce. Skvělý týmový výkon všech. Za tři body proti tak silnému soupeři jsme určitě rádi.“ (sob, hek)

SO Bruntál - Frýdlant n. O. 0:1 (0:1)

Branka: 43. Wludyka z pok. kopu, 420 diváků.

Martin Kotala (trenér Bruntálu):

„Soupeř má ve svých řadách kvalitu a na hřišti to bylo vidět. My jsme s mladými kluky dobře vyplňovali prostory a v kompaktním bloku čekali na příležitosti. Frýdlant během zápasu nastřelil dvě nebo tři tyčky, takže nám i trochu přálo štěstí. Nicméně jsme také několik šancí měli, ale bo-hužel je nedali. V závěru jsme vrhli síly do útoku, soupeř hru ale zkušeně rozkouskoval.“

Martin Pecha (vedoucí Frýdlantu):

„Spálili jsme asi šest vyložených šancí. Měli jsme však navrch a vyhráli jsme zaslouženě.“ (cha, sob)

Utkání FRENŠTÁT - OPAVA B bylo odloženo na 7. listopadu.