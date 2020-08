Branka: 64. Vokoun, 125 diváků.

Petr Blejchař (trenér N. Jičína): „Skvěle jsme zvládli defenzivu. Už v prvním poločase jsme měli dvě dobré šance, jednu měl ale i soupeř. Nás podržel brankář Hub, tento moment nás nakopl. Po přestávce to bylo z naší strany dobré, podařilo se nám vstřelit branku. Za tři body jsem rád, ale vítězství nepřeceňujeme.“

Ľubomír Luhový (trenér Třince B): „Z pohledu výsledku je to pro nás druhý zápas špatně. Měli jsme dvě gólové šance, ale bo-hužel ani jednu jsme neproměnili. Soupeř byl kvalitní, po hodině hry předvedl ukázkový kontr a skóroval. Hrajeme to převážně s mladými kluky, kteří se učí i zodpovědnosti, herní projev se mi líbí. Chce to ale přidat i góly a nějaké body.“ (rob, noh)

VÍTKOVICE - DĚTMAROVICE 1:1 (0:0)

Branky: 63. Šindler - 67. Jež, 310 diváků.

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Myslím, že zasloužená remíza. Akorát mě naštvalo, že jsme opět prodali prvních dvacet minut, až po neproměněné penaltě soupeře jsme se dokázali chytnout. Pak jsme ve hře byli lepší než soupeř. Živější. V závěru jsme my i oni nedali tutovku. Výsledek bereme všemi deseti.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Jsem zklamán. Na šance jsme jasně vyhráli, ale když nedáme penaltu ani nezakončíme z jednoho metru, tak těžko můžeme pomýšlet na body. Zahodili jsme asi sedm tutovek, ještě ke všemu pak museli dohánět.“ (hek, čin)

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - HEŘMANICE 4:0 (2:0)

Branky: 4. Kučera, 13. Staněk, 67. Švrček z pok. kopu, 86. Milar, 312 divá-ků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Vyšel nám vstup, hned první vážnější akci jsme vyřešili gólem do prázdné branky, což nás uklidnilo. Brzy jsme přidali druhý gól a měli to pod kontrolou. Když po změně stran vychytal náš gólman obrovskou šanci Heřmanic, už jsme si to pohlídali.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Výsledek je krutý, ale soupeř byl lepší. Kritiku po zápase s Vítkovicemi si kluci vzali k srdci a tentokrát utkání odmakali. Nemám jim co vyčíst. Bohužel jsme dostali trochu smolně první dva góly, třetí z penalty a pak už to bylo těžké." (noh, hek)

HAVÍŘOV - KARVINÁ B 0:2 (0:1)

Branky: 32. Putyera, 82. Mrózek, 360 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Promrhali jsme první půli, pak jsme bušili do plných a Karviná nám hrozila do otevřené obrany. Ale je to naše chyba, neproměnili jsme šance a museli čelit brejkům. Rozdíl byl v koncovce. Věřím, že si z toho vezmeme ponaučení, protože v úvodním kole v Rýmařově to bylo podobné. Taky dost tutovek a nic z toho.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Tohle mělo kvalitu i tempo. Havířov byl nebezpečný, měl několik šancí a ukázal, že je to fotba-lový tým. Na rozdíl od něj se nám povedlo dát ty góly. Pomohl zkušený gólman Hrdlička a kromě bodů mě těší i zlepšený herní projev. Nebyli jsme tak zakřiknutí jako proti Bohumínu.“ (čin)

OPAVA B - POLANKA N. O. 2:0 (1:0)

Branky: 32. Kuča, 84. Veselý, 115 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Pro nás to bylo nesmírně těž-ké utkání. Hráli jsme v oslabené sestavě. Kluci, kteří za nás mohli nastoupit, nebyli k dispozici, neboť se vraceli ze soustředění. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ve druhém Polanka. Ze tří šancí jsme dvě proměnili, soupeř měl čtyři, nedal ani jednu. Vý-hra je zlatá.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Asi náš nejlepší zápas, co jsem v Polance. Hráli jsme skvěle, odvážně, hlavně ve druhém poločase jsme byli lepší než soupeř. Nezasloužili jsme prohrát, naopak podle počtu šancí jsme mohli i vyhrát. Body nemáme, ale tohle je cesta, jak se chceme prezentovat a hrát a věřím, že budou přicházet i vítězství." (rob, hek)

FRENŠTÁT P. R. - RÝMAŘOV 3:3 (3:0)

Branky: 29. a 34. Klimpar, 37. Baran - 48., 85. a 89. Jeřábek, 464 diváků.

Radek Malina (trenér Frenštátu): „Velké zklamání. Rýmařov nám dal lekci za druhý poločas. Možná došlo z naší strany k uspokojení. Prohospodařili jsme tříbrankový náskok. Soupeř nás potrestal za pasivitu. Hráče jsme na to upozorňovali, nebyli jsme schopni si přihrát, balon nás neposlouchal, hosté zjednodušili hru, nakopávali míče a to nám dělalo problémy.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „V prvním poločase jsme pro-hospodařili desetiminutovku, ve které jsme dostali tři branky. Byla to facka, ze které jsme se chvíli vzpamatovávali. Jsem rád, že to kluci nezabalili, do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, dali jsme gól, který nás nakopl. Výkon se zvedal a zvedal. Snížili jsme a nakonec ze standardky dali vyrovnávací branku. Bod vzhledem k průběhu bereme.“ (rob)

BOHUMÍN - SO BRUNTÁL 1:0 (0:0)

Branka: 55. vlastní, 400 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Utrpěli jsme vítězství. Naše hra byla pomalá, příliš profesorská. Bruntál si dal vlastní gól a sahal minimálně po remíze. Nastřelil tyčku, něco za-hodil, no prostě šťastné tři body.“

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Podali jsme lepší výkon, než v předešlém utkání. Hlavně druhý poločas byl z naší strany dobrý. Byli jsme aktivní, dobře vyplňovali prostory. Měli jsme i šance, bo-hužel jsme je nevyplnili. Urban dokonce po standardce trefil tyč, možná jsme mohli kopat i penaltu. O osudu zápasu rozhodl vlastní gól. Pokud ale budeme pracovat, jako dnes, výsledky pří-jdou.“ (čin, šim)

TABULKA

1. Frýdlant n. O. 2 2 0 0 5:0 6

2. Bohumín 2 2 0 0 3:1 6

3. Dětmarovice 2 1 1 0 7:1 4

4. Vítkovice 2 1 1 0 4:3 4

5. Opava B 1 1 0 0 2:0 3

6. Karviná B 2 1 0 1 3:2 3

7. Polanka n. O. 2 1 0 1 3:3 3

8. Nový Jičín 2 1 0 1 1:6 3

9. Rýmařov 2 0 2 0 5:5 2

10. Frenštát p. R. 1 0 1 0 3:3 1

11. Havířov 2 0 1 1 2:4 1

12. Bruntál 2 0 0 2 0:2 0

13. Třinec B 2 0 0 2 1:4 0

14. Heřmanice 2 0 0