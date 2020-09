Branky: 7. a 18. Haša, 3. Mangabeira, 70. Putyera - 29. Macko, 50 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Měli jsme k dispozici velmi silnou sestavu, abychom dali nevytíženým hráčům z áčka minutáž a připravili je na středeční pohár. Dětmarovice to trochu odskákaly. Měli jsme hru ve své moci a neproměnili ještě řadu šancí. Proměňování nám pořád vázne.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Vzhledem k tomu, že jsem dopředu věděl, kdo proti nám bude stát, jsem si ani nedělal iluze, že bychom tady něco uhráli. Pošetřili jsme naše ještě nedoléčené hráče, abychom je měli k dispozici pro důležitější zápasy. Dneska byl ten rozdíl vidět, ještě aby ne.“ (čin)

OPAVA B - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 4:0 (1:0)

Branky: 38. Janjuš, 62. Dušek, 64. Železník, 88. Rataj, 48 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Musím být spokojený. Věděli jsme, že nás čeká slušný tým z horní poloviny tabulky, který je velmi důrazný. Prvních dvacet minut jsme měli problémy. Přečkali jsme dvě tři šance soupeře, dali důležitý vedoucí gól a najednou byli lepší. Ve druhém poločase jsme dominovali, fotbalovost byla na naší straně.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „Nastoupili jsme proti silnému soupeři s několika hráči z A-týmu. Bylo to důrazné a běhavé utkání, bohužel jsme neproměnili několik šancí a pak nás soupeř začal trestat.“ (noh, sob)

HAVÍŘOV - NOVÝ JIČÍN 3:1 (1:1)

Branky: 14. a 90. Förster, 62. Zbavitel - 21. Hutník, 250 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Nehráli jsme dobře, ale zvládli to. Jindy hrajeme famózně a nemáme z toho ani bod, dneska to bylo opačně. Takových výher, kdy to tam dotlačíte silou vůle, je třeba si vážit. Hráčům děkuji, že ukázali charakter.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Výsledek hodně klame. Podali jsme možná nejlepší výkon, co tady trénuju, kluky musím pochválit. Mělo to skončit 7:3 pro nás. Už po prvním poločase jsme měli vést 3:1. Bohužel jsme pálili jednu velkou šanci za druhou, několikrát jsme šli sami na branku. Domácí gólman předvedl životní zákroky.“ (čin, noh)

FRENŠTÁT P. R. - POLANKA N. O. 4:1 (3:0)

Branky: 4. Fojtík, 18. Klimpar z pok. kopu, 45. Walder, 62. Žídek - 59. Michálek, 171 diváků.

Radek Malina (trenér Frenštátu): „Byl to bojovný, tvrdý zápas, sudí tomu dal trochu volnější metr. Ale s tím jsme se vypořádali. První půle, v níž jsme dominovali, rozhodla. Brzy jsme šli do vedení, zvýšili z penalty a dali i třetí gól. Ani snížení na 3:1 po pauze nás nerozhodilo. Přidali jsme čtvrtý gól a mohli přidat i další. Za tři body jsme rádi.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Vstup do utkání nebyl z naší strany koncentrovaný, po krásné ráně přišel první gól. Pak sporná situace proti nám, penalta, a to nás položilo. Třetí gól dle mého také sporný. Ale nechci se na to vymlouvat. Naopak za druhý poločas hráčům děkuju, výborný výkon, skvělý přístup i odhodlání, dostali jsme se do hry. I za stavu 1:4 jsme se nevzdali.“ (noh, hek)

BOHUMÍN - VÍTKOVICE 3:1 (0:1)

Branky: 48. Uher, 79. Šebek, 82. Halaška - 14. Jaroň, 250 diváků.

Patrik Poštulka (ved. mužstva Bohumína): „Dneska nám to nešlo. Musím pochválit Vítkovice, předvedly běhavý a organizovaný výkon, mohly vést o dva tři góly. Zranil se nám kapitán Košťál, museli jsme do toho sahat, to nám také neprospělo. Ve druhé části, i když to pořád nebylo ideální, jsme to urvali na morál. Projevila se vnitřní síla mančaftu.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Budu se opakovat. Dobrý vstup do zápasu, byli jsme aktivnější než soupeř, více na míči a z toho pramenil i první gól. Ještě jsme dvě tutové šance zahodili. Bohužel druhou půli začneme tím, že ve 48. minutě inkasujeme a hra jde pak dolů. Závěr jsme už hlavně v defenzivě nezvládli.“ (čin, hek)

SO BRUNTÁL - HEŘMANICE 3:2 (0:1)

Branky: 64. Kušnír, 66. Twardzik, 82. Pospěch - 13. Kaspřík, 77. Půda, 350 diváků.

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Byla to dřina, důležitý zápas. Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak jim odskočíme. A průběh tomu odpovídal. V první půli nás zaskočili gólem po rohu, to nás srazilo. Naštěstí jsme i po přestávce bojovali, hráli aktivně, srovnali a šli do vedení. Soupeři se podařilo vyrovnat, ale nakonec jsme to dotáhli. Jsme za to rádi.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Ani nevím, co k tomu říct. Byl to zápas, ze kterého bychom si aspoň bod zasloužili. Remíza by tomu slušela, ale nervozita našeho týmu sehrála rozhodující roli. Proto jsme prohráli.“ (noh, hek)

RÝMAŘOV - TŘINEC B nehráno pro nezpůsobilý terén.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Zápas s Třincem jsme byli nuceni odložit. Po nočním a ranním dešti se na trávníku udělaly velké kaluže a terén byl nezpůsobilý.“ Náhradním termínem je 7. listopad. (rob)

Zdroj: Deník