Branky: 35. Nippert, 45. Vokoun, 49 diváků.

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Už v Havířově jsme hráli dobře, bohužel jsme doplatili na špatnou koncovku. Proti Frenštátu jsme na tento výkon navázali a konečně začali dávat i branky. Jdeme nahoru, konečně mě potěšil výkon v obranné i útočné fázi. Tým byl odměněn třemi body za dobrou práci.“

Artur Wojnarovský (trenér Frenštátu): „Nevyhovovalo nám hřiště, přizpůsobili jsme se hře soupeře. Dělali jsme zbytečné fauly. Bez nasazení a ochoty nemáte šanci na úspěch. Náš výkon nebyl vůbec dobrý.“ (rob)

VÍTKOVICE - HAVÍŘOV 1:2 (0:2)

Branky: 90. Němec - 18. Chlopek, 37. Malcharek, 100 diváků.

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Doma jsme ještě nevyhráli a platí to dál. To je smutné. I tentokrát byl náš výkon málo, takhle se o tři body nehraje. Hráli jsme bez nasazení, agresivity, soupeři jsme to usnadnili. Nebylo o co se opřít, byť jsme si vypracovali tři šance včetně penalty, ale nedali jsme. Aspoň bod jsme získat mohli.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Vyhráli jsme zaslouženě. Náš tým má kvalitu a troufnu si říct, že můžeme být ještě lepší. A my budeme. Máme letos na každém postu konkurenci, to je pro trenéra vždy skvělé.“ (hek, čin)

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - BOHUMÍN 2:0 (1:0)

Branky: 26. a 60. (penalta) Velička, 368 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „Nedostali jsme gól a zápas proti lídrovi tabulky jsme měli pod kontrolou. Bohumín neměl jedinou šanci, do ničeho jsme je nepustili.“

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Zápas ovlivnil silný vítr, druhý gól jsme dostali z přísné penalty. Nepodali jsme obvyklý výkon, od utkání v Novém Jičíně nehrajeme dobře. Halaška trefil jen tyčku, navíc pak musel odstoupit. Přibývají nám i zranění a vepředu to nemáme kým oživit. Nějak se nám to komplikuje.“ (sob, čin)

HEŘMANICE - OPAVA B 1:4 (0:0)

Branky: 75. Kopečný - 79. a 85. Železník, 68. Celta, 87. Swiech, 250 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Co k tomu říct? Ještě v 80. minutě byl stav 1:1, pak je z toho zase takový výsledek. Kluci už mají svázané nohy nervozitou z výsledků v poslední době. Ale nedá se jim vytknout, že by něco odflákli. Chci poděkovat fanouškům za podporu.”

Lukáš Černín (trenér SFC Opava B): „Výsledek hovoří jasně, ale nebyl to vůbec lehký zápas. Hráli jsme na těžkém terénu, navíc s bojovným soupeřem. V utkání byla celá řada osobních soubojů, což nám nesedí. O vítězství jsme rozhodli až patnáct minut před koncem.“ (hek, rob)

DĚTMAROVICE - SO BRUNTÁL 3:1 (0:1)

Branky: 47. a 53. Staško, 62. Mensah - 6. Slavík, 220 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Bruntál se dost zatáhl, svědomitě bránil a vývoj zápasu šel za ním. Vyšla nám střídání, nakonec jsme potřebné góly dali a zaslouženě vyhráli. Bylo to ale upracované.“

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Dostali jsme se do vedení díky šťastné brance. Po rohu měl pak velkou šanci Zbyněk Pospěch, škoda, že ji neproměnil. To považuji za jeden ze zlomových momentů. Po přestávce jsme měli výpadek a udělali chyby, které soupeř potrestal. I přes porážku musím kluky pochválit, bojovali do posledních minut.“ (čin, šim)

POLANKA N. O. - RÝMAŘOV 0:3 (0:1)

Branky: 35. vlastní, 65. Kučera , 68. Jeřábek, 50 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Další prohra, ale přesto bych chtěl kluky pochválit, takticky plnili úkoly, soupeře jsme do ničeho nepouštěli, přestříleli jsme ho, měli jsme více šancí, jenže Rýmařov byl produktivní. První gól jsme si dali sami, druhý snad už takhle nikdy netrefí a třetí byla naše nedůslednost. V závěru jsme pak nevyužili ani jednu ze čtyř gólovek.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Zápas se hrál na kvalitním hřišti, škoda jen velkého větru. Domácí vsadili na obranu a rychlé brejky, které byly nebezpečné. My jsme dobývali polaneckou tvrz. První gól si dali domácí sami po centru Kučery. Po přestávce nám nebyl nejprve uznán gól, poté jsme se ale dvakrát prosadili. Máme povinné, ale také zasloužené vítězství.“ (hek, šim)

TŘINEC B - KARVINÁ B 1:5 (0:3)

Branky: 78. Pilch - 10., 15., 39. a 50. Zhelizko, 55. Hanousek, 45 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Výsledkově to je pro nás špatné. Ale hlavní rozdíl byl v kvalitě, soupeř měl totiž devět hráčů z áčka, což rozhodlo. Kluci to sice nevypustili, ovšem rozdíl byl velký.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Od úvodu šlo o jednoznačnou záležitost. Terén byl hodně těžký, nedovolil nám kombinovat a foukal i vítr, ale vstřelili jsme dva rychlé a krásné góly. Ivan Želizko se trefil hned čtyřikrát, jednu trefu zaznamenal i Marek Hanousek, oba nám dost pomohli. Šlo jen o to, abychom za jasného stavu soupeře nepodcenili.“ (sob, čin)

Zdroj: Deník/Marie Rodovská