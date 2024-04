Je pochopitelné, že v týmu zavládlo zklamání. „Z našeho pohledu to bylo nešťastné utkání, protože jsme po celou dobu byli určitě lepším týmem. Chtěli jsme to zvládnout, vyhrát, už jenom z důvodu toho, že bychom se dotáhli bodově na špičku. To pro nás bylo motivující, ale bohužel jsme to nezvládli,“ litoval trenér Polanky Lubomír Adler. V čem viděl problém?

„Nezvládli jsme to v koncovce, neměli jsme kvalitu, kterou jsme potřebovali mít v zápasech, jenž jsou rozhodující. Místo toho soupeř s krásnou ránou 88. minutě nám dá na jedna nula. Samozřejmě mu gratulujeme, odmakali si to, bojovali, nás zradila kvalita ve finální fázi, což je naše dlouhodobá bolest, která se opět ozvala. Nedá se nic dělat, musíme jet dál,“ řekl Adler.

Jak bylo již zmíněno, vyhrát, Polanka by snížila ztrátu na vedoucí Hlubinu na čtyři body. „Kluci měli kvůli toho velkou motivaci, byli nažhavení a herně to prokázali. Bylo to dobré, určitě lepší, než o týden dřív. Jenže několik nadějných situací, které jsme měli, jsme nedotáhli. Tohle nás mrzí, protože se to mohlo v tabulce ještě pořádně zamotat, ale… Jedeme dál, pořád je to hratelné, zápasů ještě zbývá dost,“ nastínil Lubomír Adler, jehož tým čekají na jaře střetnutí s Opavou, Bohumínem i Vratimovem.

„Teď máme doma Valmez, pak jedeme do Břidličné, kde to bude hrozně těžké, ale pokud chceme hrát nahoře, jakože chceme, tak to musíme zvládnout,“ uzavřel Lubomír Adler.

SK Beskyd Frenštát p. R. – FK SK Polanka 1:0 (0:0)

Branka: 88. Halda. Rozhodčí: Malý – Kaloč, Janeček. ŽK: Bzirský, Biedermann, Halda – Rončka, Podešva, Hluchý, Koutný. Diváci: 346.

Frenštát p. R.: Chmiel – Kalfas, Ševčík, Macík, Halda (93. Rec) – Střelec, Bzirský (91. Montag), Pyclík (93. Bányácski), Opatřil, Hrabec (74. Biedermann) – Strnad (84. Bednář). Trenér: Bartoš.

Polanka: Fabisz – Tížek, Leibl, Hluchý, Rončka – Musila (91. Kisza), Badošek (79. Rozsypal), Podešva, Fischer (68. Kirschner), Vachník (68. Hon) – Berek. Trenér: Adler.