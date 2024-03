„S Honzou Laštůvkou se známe, je to obrovská osobnosti na hřišti i mimo. Tím působí na tým, svým X faktorem, což je pro soutěž úrovně divize skvělé. Zrovna on ji může oživit a a dát tomu punc perfektní. Nehledě na to, že má pořád svojí kvalitu i v bráně,“ uvedl pro Deník trenér Polanky Lubomír Adler.

Bude to téma asi pro všechny soupeře Havířova během jarní části divizní sezony. Notně posílený kádr nového kouče Tomáše Mrázka. Nejinak tomu bylo i v Polance, kde Slezané přijeli s exligovými čtyřicátníky – brankářem Janem Laštůvkou, a technickým záložníkem Pavlem Zavadilem. A to kvůli zdravotním potížím nehraje Jan Schaffartzik.

Vyzdvihl Laštůvkovu schopnost organizovat hru, obranu, dirigovat hráče před sebou. „Když ho slyšíte, jak s nimi komunikuje, je jasné, že to týmu pomůže. A k tomu pořád kvalitní brankář, na kterém není vidět, že dlouho nechytal. Přesně ví, kde se postavit, jak útočícího protihráče vykrýt. Pro Havířov i celou soutěž je velká posila,“ byl si jistý Adler.

„Nebojím se říct, že na Laštůvku lidi budou chodit, protože kde na této úrovni uvidíte reprezentanta? Takových hráčů v divizi moc neběhá, navíc v prvním poločase hrál velmi dobře i Pavel Zavadil, který mě příjemně překvapil,“ zmínil šéf polanecké střídačky další oporu s tím, že po pauze někdejší hráč Baníku, Sparty, Zbrojovky či Opavy odešel po kondiční stránce.

„Je to něco jiného, rychlejší, než krajský přebor, ale přesto smekám. Pořád má co nabídnout, já také čuměl,“ usmál se Adler. „A to až se uzdraví Honza Schaffartzik, bude osa Havířova velmi silná. Tým i celkově klub půjde hodně nahoru,“ uvědomil si.

CÍLEM TROJKA. A POSTUP?

Laštůvka své umění prokázal i v zápase. „Bylo to velmi bojovné utkání, hodně o soubojích a kvalitě, kterou měl v první půli Havířov větší, z čehož byla hned na začátku i šance. O přestávce jsme si tak něco řekli, a druhý poločas byl v naši režii. Měli jsme dvě příležitosti, šest sedm minut před koncem jsme šli i sami na bránu, ale Honza Laštůvka to chytil,“ přiblížil Lubomír Adler.

„Objektivně si myslím, že jsme ten gól dát měli, ale remízu bereme. Hráli jsme proti fakt dobrému týmu, důležité pro nás je, že jsme neinkasovali, protože vzadu chceme hrát dobře. Jako velký tým. Není to o tom, abychom hráli na 5:4, a spoléhali, že útok dát víc branek, než soupeř. To se zatím daří. Kluci makali, dřeli a v defenzivě fungovali velmi dobře,“ pochvaloval si kouč.

Polanka tak má po dvou jarních kolech čtyři body, jelikož na úvod vyhrála 4:1 v Bílovci. V součtu s podzimem z toho zatím vychází čtvrté místo. „Vstup do jara určitě není špatný. Já jsem ještě před startem říkal, že při našem losu první tři kola napoví, jakým směrem se sezona bude ubírat. Loni nám plány a představy nevyšly, ale teď je to v pohodě, protože i příprava byla velmi dobrá. S výhrou nad Havířovem by to bylo lepší, ale ani tak si nemůžeme stěžovat,“ podotkl Lubomír Adler.

Pokud jde o ambice, je si vědom aktuální formy a kvality vedoucí Hlubiny, potažmo i právě Havířova zejména směrem k příští sezoně. „Dneska je to jen o Hlubině, to si nebudeme nic nalhávat. Mají náskok, dobré nastavení i tým, který si za tím půjde, takže vše drží v rukou, ale my se budeme snažit být překážkou, na které klopýtne,“ poukázal Adler na fakt, že s Unií čeká Polanku konfrontace už v sobotu.

„A v příští sezoně Havířov. Nevím, co by se muselo stát, aby od záměru jít nahoru upustili a vydali se jinou cestou. To asi ne. A pokud jde o naše ambice, je to pořád stejné. V zimě jsme neoslabili, zkvalitnili jsme post, který nás trápil, a chtěli bychom do první trojky. Myslím si, že na to máme, abychom zamíchali tabulkou a těm nahoře to znepříjemnili. To je náš cíl,“ poznamenal trenér Polanky a vyloučil nutnost hnát se za postupem do MSFL.

„Nikam nahoru se rvát nepotřebujeme. Chceme hrát fotbal podle svých představ, bavit sebe i lidi a být v horních patrech. Jak jsem řekl, ideálně do trojky. A pokud bychom tímto soutěž vyhráli, nebo byli druzí a byl nám nabídnut postup, tak pro mě to bude zajímavé. Pak by to bylo na vyhodnocení plusů i minusů, proč jít, nebo nejít. Ale to předbíhám. Cesta bude ještě dlouhá,“ uzavřel Lubomír Adler.

FK SK Polanka – MFK Havířov 0:0

Rozhodčí: Dudek – Godfryd, Schneider. ŽK: Paprskář, Hluchý – Michalčák. Diváci: 250.

Polanka: Fabisz – Podešva, Leibl, Hluchý, Rončka – Tížek (76. Kuboš), Badošek (76. Vachník), Ciku, Paprskář, Musila (76. Hon) – Berek (85. Rozsypal). Trenér: Adler.

Havířov: Laštůvka – Večeřa, Remiáš, Michalčák (78. Hamrozi) – Bewene, Wojnar, Lukáš Kundrátek, Zavadil, Jež – Zaremba (69. Patrik Kundrátek), Heller (90. Kozel). Trenér: Mrázek.