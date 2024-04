„Nešlo nám, nefungovala nám dobře přechodová fáze do ofenzivy. Nebyli jsme dostatečně pohybliví, měli jsme špatný výběr místa. A když jsme se do šestnáctky dostali, chyběla nám kvalita,“ hodnotil trenér Polanky Lubomír Adler s tím, že i tak si jeho tým vypracoval dvě tři solidní možnosti. „Ty jsme doslova do písmene zahodili. Nakonec nás z ojedinělé akce potrestal soupeř,“ popsal, přičemž cesta k obratu byla velmi trnitá.

Polanečtí chtěli po dvou remízách zase zabrat, zvlášť když věděli, že konkurenti nad nimi (Hlubina, Opava B, Bohumín, Vratimov) ztratili. Jenže nějakou dobu to vypadalo, že ani celek z jihozápadu Ostravy nebude bodovat naplno. Po trefě Tomáše Miškaříka šli do šaten s jednogólovým mankem.

Potěšilo ho, že se mužstvo ze špatného průběhu nesesypalo. V obratu mu pomohlo i vyloučení hostujícího Jakuba Cempírka po necelé hodině hry. „Když hrajete v desíti, vždy to má vliv, protože se musíte trochu přeskupit, změnit rozestavení,“ mínil Lubomír Adler, když z následného přímého kopu vyrovnal Rončka, v závěru pak vstřelil vítěznou branku Berek.

„O poločase jsme si něco řekli, a myslím si, že jsme ten zápas odmakali. Je to vybojované vítězství, protože jak jsem řekl, herně to z naší strany nebylo dobré. Žádná hitparáda,“ opakoval Adler, jemuž ještě v úplném konci zatrnulo, jelikož divizní nováček mohl srovnat. „To by ale bylo kruté a škoda,“ pousmál se kouč.

„Soupeř byl i v desíti nepříjemný, přitom jsme měli mít hru pod kontrolou, což se nedařilo. Místo toho jsme kupili ztráty a oni hráli urputně, agresivně, kousli se a zdravě naštvali. Navíc měli několik šikovných hráčů směrem nahoru, nakonec i dvakrát pořádně zahrozili. Jednou to vypadalo už hodně blbě. Bylo to nepříjemné,“ vybavil si Lubomír Adler.

Všímal si řady nedostatků u svých hráčů. „Musíme zapracovat na kvalitě, v tom mírně zaostáváme. A když nám vypadnou hráči, kteří jsou těmi nosnými, je to dost poznat. Asi je budeme muset nahrazovat jiným faktorem,“ přiznal Lubomír Adler.

Uvědomil si však, že zvládnout zápasy, v nichž to herně moc nejde, je také cenné a důležité. „Před rokem bychom v této situaci remizovali,“ měl jasno. „Mužstvo jde mentálně i charakterově nahoru, je to na klucích vidět. I když byl soupeř dobrý, agresivní, běhavý, nenechal nám ani kousek volného místa, tak pořád je to tým ze spodku tabulky. Že jsme vyhráli, je dobře pro celek i jednotlivce. Kdyby se to nepovedlo, byla by to škoda,“ uzavřel Lubomír Adler.

FK SK Polanka – TJ Řepiště 2:1 (0:1)

Branky: 58. Rončka, 74. Berek – 29. Miškařík. Rozhodčí: Poláček – Pavlica, Smýkal. ŽK: Leixner, Cempírek, Lörincz, Dluhoš. ČK: 57. Cempírek (Řepiště). Diváci: 151.

Polanka: Fabisz – Podešva, Leibl, Hluchý, Rončka – Vachník (88. Kisza), Badošek, Kuboš (46. Tížek), Paprskář, Musila (70. Rozsypal) – Berek (90. Koutný). Trenér: Adler.

Řepiště: Preisner – Mieszek, Dluhoš, Cempírek, Šponer – Vrzal (71. Kouřil), Maloň, Dedek, Lörincz – Leixner (71. Kiš), Miškařík. Trenér: Vojtěšek.