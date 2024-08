Rýmařov gólově načal krátce po přestávce Rončka, který později přidal i druhý gól. Skóre pak uzavřeli v závěru Kohut s Musilou. „Je to příjemné překvapení. Bylo to o tom, že si hráči dali do hlavy správné nastavení, ale celkově bych to nepřeceňoval. Nejsem ten, kdo hodnotí soupeře, ale nemyslím si, že by byl z kategorie kvalitních. Je fajn, že jsme ho chytli už nyní, ale nevyzdvihoval bych to. Je to pěkné, ale hlavně mít nohy na zemi,“ upozornil Adler.

Prvních deset minut podle Adlera bylo vyrovnaných, pak ale začala mít Polanka převahu. „A zápas pod kontrolou,“ podotkl kouč. „Kluci odvedli vše, co měli. Odehráli to zodpovědně a disciplinovaně zezadu, a pokud bychom měli ještě trochu štěstí, mohlo to skončit i vyšším rozdílem, protože druhý poločas byl od nás velmi dobrý a šancí bylo dost. Dva tři góly jsme mohli přidat,“ hodnotil Lubomír Adler.

brankář Ondřej Kolenko, obránci Pavel Valík, Lumír Krejčí a Matyáš Blahuta, záložníci Jan Šebesta s Patrikem Doležalem a útočník Tomáš Kohut. Naopak do Třince se vrátil gólman Adam Fabisz, odešel stoper Adam Leibl, Jaroslav Paprskář, či Dalibor Badošek.

„Možná to na první pohled vypadá trochu chaoticky, ale není to zas taková hrůza,“ umírnil reakce Lubomír Adler. „Třeba Ondra Kolenko je výborný do kabiny, zkušený hráč, takže tady to nebude oslabení. Pavel Valík je mladý, ale pracovitý hráč, který se věci učí rychle, takže náš systém dostane pod kůži brzy. Stejně tak Krejčí,“ doufal trenér Polanky.

„Změn je docela dost, ale jak říkám, nejde o chaos, akorát jsme do toho museli víc sáhnout. Uvidíme, jak se s tím mladí poperou, protože pracují na sobě, ale je to pro ně náročnější a složitější. Hlavně v intenzitě tréninků a zápasů. Věřím, že to zvládneme, i když v tom krátkém letním období to vypadá jako průvan, což úplně není,“ doplnil Adler.

V úvodu sezony navíc ještě lehké posílení očekává. Zejména do ofenzivy. „Tím, že nám někteří hráči odešli, bylo potřeba to doplnit. Vzali jsme spíše mladé kluky, kteří to mají před sebou a věřím, že během krátké doby si to sedne, aby tým měl tvář. Jako na jaře. A potřebujeme do hráčů dostat úspěch, aby to mělo smysl a ať to není o tom, že budeme hrát okolo osmého místa. Chceme se zlepšit,“ měl jasno Lubomír Adler.

Na celém období našel ale i negativum. Nebylo to ani tak ve hře, či ve fyzických parametrech, ale spíše v docházce. „Jasně, hrajeme na amatérské úrovni, ale některé věci nechápu,“ kroutil hlavou Adler s tím, že mu vadí dovolené zasahující do přípravy.

„Já to mám vždycky postavené tak, že když hráči začínají přípravu, je to s tím, že dovolenou mají za sebou. Bohužel, často využívají dovolené i během přípravy, a to i když je krátká, což je pro mě nepochopitelné. Respektovat to ale musím, protože každý má svou práci i rodinu,“ vysvětlil.

„Víte, když se hráč připravuje a v polovině odletí na týden, čtrnáct dní pryč, je pro mě jako trenéra složité to pak dávat dohromady. My přitom do Polanky nechceme přivádět nové hráče, ti stávající jsou šikovní, ale některé situace si to vyžadují. Pak musíte dotáhnout sedm osm nových hráčů, i když mě to mrzí,“ dodal Lubomír Adler.

Cíle už naznačil: nebýt jen v šedém středu tabulky a o něco hrát. „To by nebylo něčím, co by mě bavilo, protože ambice pořád nějaké mám, chci to na hráče přenést a chci jim do krve nacpat, že potřebujeme být úspěšní. Chceme hrát nahoře, nejlépe ve trojce, ale k tomu musíme lépe zvládat zápasy jako byl pohárový v Bílovci,“ prohlásil na závěr jasně šéf polanecké lavičky.

Jiskra Rýmařov – FK SK Polanka 0:4 (0:0)

Branky: 48 a 74. Rončka, 86. Kohut, 90+2 Musila. Rozhodčí: Ehrenberger – Jurajda, Petrásek. ŽK: Marek – Musila, Kirschner. Diváci: 210.

Polanka: Kolenko – Krejčí, Valík, Blahuta, Rončka – Musila, Podešva, Kirchner, Ciku, Tížek (68. Šebesta) – Kohut. Trenér: Adler.