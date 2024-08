Nové výzvy se však nebojí. „Mužstvo tam mají solidní, jsou připravení, sám jsem je viděl hrát, takže se těším. V týdnu budeme řešit spoustu věcí, přicházím však do týmu, kde je vše velmi dobře nastaveno, je to bude potřebovat lehce učesat. Nicméně to beru jako krok výš,“ podotkl Lubomír Adler.

Náhradu si vyhlédl v Ostravě. Adler podle svých slov dvakrát odmítl, pak ale podlehl a v pátek se vše uzavřelo. „Když se rozhodli pro změnu, manažer klubu mi volal. S vedením Zlínska se znám. Nechtěl jsem, ale pak jsem si dal na papír plusy i minusy, a řekl si, že do toho jdu. Kdyby ne, třeba bych si to vyčítal. Tak jsme se domluvili. Rozebírat ale důvod změny rozhodnutí nechci, je to spíše interní věc,“ přiblížil Lubomír Adler s tím, že domluva jeho působení zní do konce kalendářního roku. Pak se uvidí.

Celek, jenž loni dlouho bojoval s rezervou ostravského Baníku o postup do druhé ligy, propustil v týdnu svého trenéra Davida Rojku po středečním vyřazení od Frenštátu pod Radhoštěm v 1. kole MOL Cupu. Kouče nezachránil ani solidní vstup do sezony MSFL.

Byl to pro mnohé šok. V pátek odpoledne se na sociálních sítích objevila zpráva, že v úterý se týmu ujme Lubomír Adler. V Polance přitom neměli o zásadní změně příliš ponětí. Minimálně tedy hráčské osazenstvo ne. „Upeklo se to docela narychlo,“ řekl Deníku zkušený dvaapadesátiletý kouč.

Fakt, že nyní v rozjeté sezoně bude muset hledat trenéra, byl pro vedení polaneckého klubu v čele s předsedou Radovanem Řehulkou jistě šok. „Holt to jsou ty sociální sítě, protože naše původní domluva se Zlínskem byla, že se to zveřejní až po nedělním zápase s Bílovcem. Jenže v pátek to bylo venku. Hned jsem věděl, že je to problém, protože hráči na to budou koukat jak blázni. Měli se to dozvědět ode mě, ne z internetu. Pak se mi klub omlouval, že to vyšlo ven dříve. Chápu ale, že třeba pro hráče to bylo překvapení, byť jsem věřil, že zápas zvládnou,“ mínil Adler.

Podle Adlera by ho měl na lavičce nahradit jeho spolupracovník a bývalý hráč Roman Fischer. „S největší pravděpodobností se na tom domluví. Já doufám, že to klapne, protože Roman je skvělý trenér i člověk a myslím si, že mančaftu určitě má co dát. Jsem stoprocentně pro,“ ohlásil. „Z hráčských i trenérských zkušeností vím, že je šikovný, nebude to žádné oslabení. Spíše to může ještě oživit a dát tomu jiný rozměr. Prostě věřím, že můj odchod nebude pro klub velká ztráta, když to řeknu trochu blbě,“ dodal Adler.

Aktuální štace bývalého útočníka v Polance trvala dva roky. Klub definitivně zakotvil v divizi, byť pokukoval po nejvyšších příčkách. Na vysněnou Adlerovu trojku se však za jeho působení nedosáhlo. „Samozřejmě, vždycky to může být lepší,“ pousmál se kouč.

„Byl jsem tu téměř přesně na den dva roky a ta práce mě opravdu bavila. Už to nastavení lidí v klubu, způsob práce i v mládeži, jak se v Polance o fotbal starají… Bylo to velmi příjemné a rád na to budu vzpomínat, i když bychom potřebovali ještě lepší výsledky. Ale to je sport, tak to prostě je. Přesto si myslím, že se tady udělalo spousta dobré práce a téměř každý půlrok jsme nějakého hráče posunuli do třetí ligy,“ vylíčil. „Jen ta trojka, kterou jsem si sliboval, se nepovedla,“ připomněl s úsměvem Adler.

Pochopitelně ho mrzí fakt, že se loučí porážkou, o které rozhodl v 52. minutě bílovecký Pavel Kunz. „Myslím si, že jsme měli trochu smůlu, naopak vyhrál šťastnější. Víc by zápasu slušela remíza,“ hodnotil Lubomír Adler. „Nám holt ve finální fázi vždy něco chybělo. Buďto hráč zakopl o balon, uklouzl, nebo chyběla přesnost. Je to škoda, smutné loučení,“ povzdechl si.

„Hráčům každopádně děkuji, protože zápas odmakali, jen tomu chybí výsledek. My se ale jen složitě prosazovali přes zkušenou defenzivu Bílovce. Mrzí mě to, ale nebylo nám dáno. I tak to ale ve fotbalovém životě chodí. Soupeři gratuluji. To je asi vše, protože víc se mi to hodnotit dneska moc nechce,“ uzavřel Lubomír Adler.

FK SK Polanka – FK Bílovec 0:1 (0:0)

Branky: 52. Kunz. Rozhodčí: Drozdy – Votava, Laba. ŽK: Rončka, Krejčí, Valík – Gajdošík, Frébort. Diváci: 197.

Polanka: Kolenko – Krejčí, Valík, Blahuta, Rončka – Vachník (46. Pecuch), Podešva, Kirchner (65. Tížek), Ciku, Musila (65. Doležal) – Kohut (78. Šebesta). Trenér: Adler.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, Krayzel, Podraza – Melecký (65. Dostál), Gajdošík (82. Limanovský), Ronec (72. Tomášek), Frébort – Kunz (82. Šmiřák), Géryk (72. Sedláček). Trenér: Woznica.