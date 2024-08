Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Vítkovice v divácky atraktivním a na šance bohatém zápase vedly, domácí však Blahutovými góly do pauzy skóre otočili. V 70. minutě vyrovnal kanonýr Denis Nieslanik a zdálo se, že duel spěje k remíze. Tam také došel, ovšem dost krkolomným způsobem. Ciku poslal Polanku do vedení, ale Vítkovice také zvládly obrat. Tři body ovšem neudržely, v úplném závěru srovnal Vachník, navíc přišly o vyloučeného Emmanuela.

„Nebyli jsme do něj vtaženi, i když jsme v poločase vedli 2:1, museli jsme si v šatně něco říct, protože jsme nehráli dobře. Zejména jsme měli málo pohybu,“ vysvětloval.

Domácím dělala problémy hlavně rychlost vítkovických hráčů. „Soupeř byl určitě lepší, my si víc jak bod nezasloužili, takže si musíme říct, proč se tak stalo. Měli jsme strašné výpadky, někteří hráči nefungovali, jak by měli. Já určitě spokojený s tím, co jsme předvedli, nejsem,“ byl dále kritický Lubomír Adler.

„Dostat čtyři branky, to se nesmí stát, pak je něco špatně bez ohledu na kvalitu soupeře. Že jsme je dali, je hezké, ale tři padly ze standardek. To samo o sobě nasvědčuje tomu, že nám to herně nešlo,“ doplnil.

Trenér Vítkovic Martin Štverka výsledek bral, byť se to v něm ještě bilo. „Máme bod z venku, musíme to brát s pokorou, měli bychom být spokojení, nicméně vývoj utkání byl takový nahoru dolů. Asi jsme z toho mohli vytěžit víc, ale držme se při zemi,“ krotil nadšení.

„Soupeř byl kvalitní, my s naší mladou sestavou mu byli vyrovnaní. Mrzí mě, že jsme na čtyři vstřelené góly nevyhráli. Navíc jsme inkasovali čtyřikrát z pěti střel, třikrát po standardkách, které vyrovnané zápasy rozhodují. To je chyba,“ uznal.

„Nicméně předvedená hra nebyla zklamání, chtěli jsme jít za třemi body, pořád jsme věřili, že můžeme vyhrát. Na soupeře jsme neustále vytvářeli tlak, což se vyplatilo. Myslím si, že to byl velmi dobrý fotbal. I s přispěním trojice rozhodčích,“ dodal Štverka.

Cenil si především faktu, že si Vítkovice vytvářely příležitosti svou hrou. „Proto mě těší vstřelené branky. Hráli jsme nátlakově, k jedné brance jsme soupeře donutili, aby si ji vstřelil sám, takže útočná fáze byla dobrá. O defenzivní neříkám, že byla špatná, ale jak jsem už řekl, hrubě jsme nezvládli standardní situace. Gól z rohu, po autu a po přímém kopu. Škoda, vyřešili jsme to špatně,“ povzdechl si.

Adler stále věří, že ještě dojde k doplnění mužstva. „V našem rozestavení asi budeme muset změnit i personální obsazení. Aktuálně to není ono a jak jsem už říkal dřív, čekáme na nějakou posilu, potažmo na uzdravení našich kluků. Pořád se hledáme,“ potvrdil kouč Polanky. „Minule jsem říkal, že Rýmařov neměl kvalitu a to se teď potvrdilo. Jakmile na nás někdo vletí, přitlačí, mají zajímavé individuality, tak nás to zaskočí,“ uzavřel Lubomír Adler.

FK SK Polanka – MFK Vítkovice 4:4 (2:1)

Branky: 21. a 28. Blahuta, 80. Ciku, 90. Vachník – 16. Mieszek, 70. D. Nieslanik, 81. vlastní Podešva, 86. Emmanuel. Rozhodčí: Macrineanu – Slaný, Láryš. ŽK: Podešva, Kirschner – Mieszek, Richtár, Enebi, Emmanuel. ČK: 87. Emmanuel. Diváci: 200.

Polanka: Kolenko – Krejčí, Valík, Blahuta, Rončka – Musila (57. Vachník), Podešva, Kirchner, Ciku, Tížek (68. Šebesta) – Kohut. Trenér: Adler.

Vítkovice: Ognjanov – Tamajka, Mieszek, Tarasenko (73. Widura), Fula – Richtár, Palej, Eke (61. Jež), Enebi – D. Nieslanik, T. Nieslanik (61. Emmanuel). Trenér: Štverka.