Hned osm gólů padlo v nedělním utkání 10. kola divize F mezi Heřmanicemi a Vítkovicemi. Jasné vítězství 6:2 si připsali hosté. Heřmanice padly popáté v řadě a se čtyřmi body zůstávají poslední. To Vítkovice uspěly po třech porážkách a poskočily na šesté místo tabulky.

Osmigólové přestřelce v Heřmanicích šéfovaly Vítkovice. Dvakrát se trefil Jaroň. | Foto: MFK Vítkovice

„Po třech prohrách v řadě jsme do Heřmanic jeli s cílem naplno bodovat. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dali jsme brzy gól a soupeře pustili snad jen do jedné šance, kterou tedy dokázal proměnit,“ začal hodnotit utkání kouč Vítkovic Robert Pištěk.