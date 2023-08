/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Výraznou posilu do svých řad ulovil účastník MSFL z Hlučína.…

Z ohlasů obou táborů bylo znát, že oficiální návštěva 153 diváků se žádného zapamatování hodného zážitku nedočkala. Tempo a intenzitu duelu poznamenalo především vysoké teploty. „Úroveň zápasu byla za mě na divizi velmi podprůměrná. Bylo to na vrácení peněz fanouškům za vstupné. Špatné,“ hlesl Adler.

„Ano, bylo to zapříčiněno i počasím, bylo vedro, oba mančafty měly problém se s tím vypořádat, ale celkově tomu chyběla kvalita,“ pokračoval šéf polanecké lavičky. „Bylo to až úmorné,“ přiznával jeho protějšek na střídačce Hlubiny Zdeněk Skotnica.

Ráz střetnutí dal brzký gól. „Se štěstím, koníčkem přes brankáře, ale pomohl nám. Uklidnili jsme se a už se nemuseli nikam hnát,“ přikývl Skotnica. „Nakonec to vypadalo tak, že obrany vyloženě vládly, protože nikdo se do ničeho nedostal,“ doplnil.

Po pauze se Hlubině otvírala okénka v obraně soupeře, který se snažil něco s výsledkem udělat a tlačil se do útoku. „Musím naši defenzivu pochválit. Nic jsme jim nedovolili, mohli jsme naopak skórovat, ale nedařilo se a bylo to tak nervózní až do konce,“ hodnotil Skotnica.

„S výkonem spokojenost, byť bych si představoval, že si vytvoříme toho vepředu víc. Ale musím ocenit Polanku, protože konečně to byl tým, který chtěl hrát fotbal,“ podotkl kouč Hlubiny.

Lubomír Adler byl však spíše kritický. „Z naší strany to byla bída. Nebyli jsme schopní se dostat do hry, podržet balon v ofenzivní části hry, ani standardní situace jsme nezahrávali dobře. Neměli jsme potřebnou kvalitu, jakou jsme předváděli v přípravných zápasech i minule v Havířově. Tentokrát nám to nevycházelo,“ povzdechl si.

„Snad se z toho vzpamatujeme, máme před sebou náročný program,“ poukázal Adler na čtvrteční dohrávku 1. kola s Bílovcem, na kterou naváže sobotní klání v Řepišti.

FK SK Polanka – Unie Hlubina 0:2 (0:1)

Branky: 5. Förster, 84. Konečný. Rozhodčí: Vejtasa – Lukašík, Malý. ŽK: Musila, Kohut, Dybal – Hrušovský, Bělíček, Tomek, Schmutz. Diváci: 153.

Polanka: Švrčina – Leibl, Dybal, Hluchý – Twardzik (85. Fusek), Kirschner, Marek (46. Handlíř), Musila (70. Dohnal), Tížek, Twardzik (85. Fusek) – Kohut, Hon (46. Paprskář). Trenér: Adler.

Hlubina: Otoupalík – Tomek, Hrušovský, Frébort – Bělíček, Kalay, Šindler (68. Marciňa), Petrík (68. Konečný), Foniok (59. Schmutz) – Förster (78. Knedla), Badalyan (68. Sasko). Trenér: Skotnica.