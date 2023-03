/FOTOGALERIE/ Fotbalistům Polanky nad Odrou vyšel vstup do jarní části divize F skvěle. Svěřenci trenéra Lubomíra Adlera doma přehráli v nedělním 14. kole Bohumín 3:0. Duel sledovalo 253 diváků.

Polanka - Bohumín (Divize F - 14. kolo, 19. 3. 2023). | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Domácí rozhodli góly na přelomu poločasů, v závěru přidal pojistku Musila. „Cenná výhra, vstup do sezony je vždy důležitý,“ řekl úvodem Lubomír Adler. „Bylo to však těžké utkání, soupeř byl velmi dobrý a zkušený. Herně jsme nepředvedli to, co bychom chtěli, spíš jsme to odbojovali,“ přiznal kouč Polanky.

„Hráli jsme dobře vzadu, jednoduše, nevymýšleli jsme nesmysly. Soupeř nás zatlačil několika standardkami. My jsme taky mohli dotáhnout nějaké šance, ale jsme spokojeni. Výhra byla zasloužená, kluci do toho dali všechno,“ dodal Lubomír Adler.

„Tak tohle bylo kruté vystřízlivění, start jsme si představovali úplně jinak. Výsledek asi ovlivnila naše neproměněná obrovská šance a následný gól, který jsme inkasovali do šatny,“ vykládal asistent trenéra Bohumína Patrik Poštulka.

„V kabině jsme se bavili, že zkusíme něco změnit, ale přišla hned druhá branka a pak už se jen dohrávalo. V našem výkonu chyběly emoce, máme doma co napravovat,“ uzavřel Patrik Poštulka s tím, že Bohumín hraje v neděli s Hlubinou.

Divize F – 14. kolo (neděle 19. 3. 2023):

Polanka nad Odrou – Bohumín 3:0 (1:0)

Branky: 45. vl. Václavíček, 49. E. Hon, 87. Musila. Rozhodčí: Malý – Trigas, Dvořák. ŽK: Leibl, Musila, Twardzik, Paprskář – Sporysz, Palej, Kodeš. Diváci: 253.

Polanka: Švrčina – Twardzik, Leibl, Dybal, Paprskář – E. Hon (82. Š. Hon), Kirschner (71. Tížek), Dohnal, Hluchý, Kuča (82. Jaroš) – Musila (89. Fusek). Trenér: Adler.