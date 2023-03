BŘIDLIČNÁ – MFK HAVÍŘOV 2:4 (1:3)

BRANKY: 43. a 65. Kutty - 23. a 45. Pierlak, 22. z pen. Wojnar, 62. Kisza. Diváci: 100.

René Vojtěšek (trenér Břidličné): „Zápas se mi těžko hodnotí. Je to druhé utkání, které jsme si prohráli sami. Udělali jsme čtyři hrubé individuální chyby, které soupeř potrestal. Doslova jsme mu góly darovali. Pozitivem bylo, že to kluci nezabalili. Tým ukázal, že má velký charakter. Po standardní situaci se nám podařilo vstřelit kontaktní gól. Bohužel ve hře jsme byli pouze dvě minuty. Vyrobili jsme chybu na soupeřově šestnáctce a následně jsme nezachytili únik Havířova a bylo to 1:3. I za stavu 1:4 jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Dali jsme druhý gól. Dokonce i třetí. Ten nám ale nebyl pro ofsajd uznán. Ve dvou případech jsme nastřelili brankovou konstrukci. Porážka mrzí, zbraně ale neskládáme, jdeme dál. Věřím, že když se v příštím utkání vyvarujeme individuálních chyb, budeme bodovat.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Vítězství se nerodilo úplně jednoduše, jak se může na první pohled zdát. Jsem přesvědčený, že v soutěži už není slabého soupeře a je úplně jedno, kdo se kde nachází v tabulce. Hráčům jsem říkal, ať samozřejmě věří ve své schopnosti, ale zároveň mají respekt k soupeři, protože samo to jednoduše nepůjde. Kluci to pochopili a až na pár situací udrželi celý zápas koncentraci, což byl klíč k úspěchu. Po většinu času dobře plnili taktické pokyny, které jsme si řekli, ať už se jednalo o ofenzivní nebo defenzivní činnost. Odměnou za to nám jsou tři body.“