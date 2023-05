NOVÝ JIČÍN - MFK HAVÍŘOV 1:4 (1:2)

Branky: 21. Kocián - 64. a 74. Michalek, 13. Hamrozi, 45+1. Wojnar. Diváci: 96.

Martin Štverka (trenér Nového Jičína): „Zklamání je velké. Nebyli jsme horším týmem, ale soupeř své šance dokázal proměnit. Z pěti střel na bránu vstřelil čtyři góly. Za nerozhodného stavu jsme dostali gól do šatny. Po přestávce jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale opět jsme zahazovali šance. To soupeř byl produktivní a nakonec jasně vyhrál. Nedá se nic dělat, musíme zvednout hlavy. Přijde mi, že se od nás odvrátilo i štěstí.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Zápas pro nás nezačal dobře, protože se nám hned v úvodu zranil hráč a tím se všechny předzápasové plány zkomplikovaly. Od tohoto momentu jsme museli nuceně improvizovat a zkusit úplně nové složení, ve kterém jsme ještě nikdy nehráli. Na naší hře to bylo poznat. V poločase jsme změnili způsob hry i rozestavení. Kluci tento tah pochopili a po zbytek utkání do puntíku dodrželi to, co jsme si řekli. Hráli jsme účelně a na rozdíl od domácího utkání byli i efektivní. Proto jsme vyhráli. I soupeř měl šance, ale my jsme byli hladovější po úspěchu, a pokud dáte venku čtyři góly, tak to nemůže být nezasloužené, navíc je máme rozprostřené do celého týmu. Svědčí to o tom, že tým je skvělý a hlavně charakterově zdravý.“