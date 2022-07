Zaostřeno na fotbal: Kdo hrál v divizi stále a dal nejvíc gólů? Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Bitvy na fotbalových trávnících skončily, další ročník divize F už je minulostí. Pohár za vítězství a postup do MSFL si vybojoval 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí. Do krajského přeboru sestoupily poslední Heřmanice i předposlední Dětmarovice. Ty ale rozpustily současný tým mužů, skončil i trenér Vít Raszyk, a začaly sestavovat nový hráčský kádr, proto se přihlásily do nejnižší krajské soutěže, I.B třídy.

