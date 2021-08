Fotbalisté Vítkovic zvládli vstup do nové sezony divize F, když v nedělním utkání 2. kola zvítězili na hřišti opavské rezervy 2:0. Tři body zajistili po změně stran Ostravanům, kteří přečkali úvodní tlak domácích, Tomáš a Richtár.

SFC Opava B - MFK Vítkovice 0:2 (2. kolo divize F, neděle 8. 8. 2021). | Foto: MFK Vítkovice

Hosté přečkali první poločas a po přestávce dvakrát udeřili. „Věděli jsme, že zápas proti klukům fungujícím v profesionálním režimu s doplněním z áčka, bude hodně těžký. Přizpůsobili jsme tomu i taktiku. Klukům jsem říkal, že někdy jsou zápasy, kdy jen bráníš, není to hezký fotbal, a nakonec to přinese body. A to se stalo,“ řekl trenér Vítkovic Robert Pištěk.