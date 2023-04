Fotbalisté Hlubiny zůstávají na jaře i po čtvrtém utkání neporaženi. V sobotním šlágru 17. kola divize F s rezervou Karviné však měli namále. Bod za remízu 1:1 vystřelil ostravskému celku ve třetí minutě nastavení z dorážky obránce Jan Tomek.

V červeném fotbalisté Hlubiny. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Fantazie a euforie zároveň. Jsem na svůj tým pyšný. Karviná měla na soupisce deset fotbalistů s ligovými smlouvami. My se navíc potýkali u několika hráčů s menší virózou,“ řekl na úvod hodnocení trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„Snažili jsme se prosadit naší typickou kombinační hrou a soupeř hrál jednoduché nakopávané míče na útočníky. Velmi cenná remíza,“ dodal Zdeněk Skotnica po atraktivním souboji třetího s prvním. Unie získala na jaře 10 bodů z možných 12.

„Mrzí mě jen konečný výsledek. V nastavení jsme udělali chybu, balon nám odskočil do autu. Po vhazování jsme faulovali a po nákopu do šestnáctky a zákroku spolehlivého Ciupy doklepli domácí míč do brány,“ uzavřel kouč Karviné B Marek Bielan.

Divize F – 17. kolo (sobota 8. 4. 2023):

Hlubina – MFK Karviná B 1:1 (0:1)

Branky: 90+3. Tomek – 38. Teplan. Rozhodčí: Wawrzyk – Godfryd, Jurajda. ŽK: Krčmařík, Dawid – Ayaosi, Bielan. Diváci: 220.

Hlubina: Hatoň – Frébort, Tomek, Krčmařík, Bělíček – Petrík (73. Knedla), Šindler – Hrušovský (73. Schmutz), Förster, Chlopek (73. Foniok) – Badalyan (59. Kalay). Trenér: Skotnica.