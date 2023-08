/FOTOGALERIE/ Úspěšného vstupu do nové sezony se dočkali fotbalisté Hlubiny. Ostravané v duelu 1. kola divize F zvítězili po gólech Gevorga Badalyana a Reného Kalaye na hřišti Břidličné 2:0. „S výkonem ale moc spokojený nejsem,“ konstatoval trenér Unie Zdeněk Skotnica.

Střeleckou slinu chytil na startu ročníku především Badalyan. Útočník s arménskými kořeny, který má několik startů i za ligový Baník Ostrava, se dvakrát prosadil už před týdnem v MOL Cupu proti Frýdlantu nad Ostravicí. Teď přidal trefu hlavou a nahrávku. „Je to potěšující,“ řekl Deníku kouč Zdeněk Skotnica.

„Ptali se mě, jestli má smysl ho přivádět. Já říkal, že to ten kluk v sobě má a teď se to potvrzuje. Udrží hromadu míčů, je gólový, neodstavíte ho od balonu. Jen potřeboval čas a srovnat se se zatížením. Bude platný a čas vše potvrzuje,“ pokračoval.

„Břidličná na něj hrála osobku. Faulovali ho, bránili, doráželi. Stejně jako Borise Förstera,“ nastínil průběh duelu Skotnica s tím, že vzduchem létaly emoce i karty. Ve výsledku červenou obdržel v 85. minutě domácí Daniel Kostera. „Všemu pomohl i rozhodčí, který kdyby byl vyrovnanější, tak k ničemu nedošlo. Pískal spíše pro domácí, nakonec však vyhrál lepší tým,“ doplnil.

Spokojený ovšem nebyl. „Někteří hráči nepodali ideální výkon. Nechci se vymlouvat, ale měli jsme to těžké, protože Břidličná splnila to, co jsme čekali. Hrála v deseti na své polovině, zaparkovaný autobus, všichni bránili, jen čekali na naši ztrátu,“ hodnotil Skotnica.

„Oni měli jednu vyloženou šancí, kdy překopli z malého vápna po brejku bránu. Být to gól, tak by to bylo ještě složitější,“ přiznal.

Litoval neuznané branky kvůli ofsajdu. „Podle mého jasný gól. Ale nepoložilo nás to, řekli jsme si, že to chce trpělivost. To se vyplatilo,“ mínil Skotnica. „Hráli jsme jednoduše a výsledek přinesl přesný centr Fréborta na Badalyana. Cenné body, protože takhle to tam budou mít všichni těžké,“ uzavřel trenér Hlubiny, jehož tým čeká ve středu pohár v Havířově.

TJ Břidličná – Unie Hlubina 0:2 (0:0)

Branky: 77. Badalyan, 90+5. Kalay. Rozhodčí: Schneider – Malý, Habermann. ŽK: Schmutz, Kalay (Hlubina). ČK: 85. Kostera (Břidličná). Diváci: 180.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Daniel Frébort (59. Foniok), Tomek, Vykopal, Jaromír Frébort – Petrík (46. Sasko), Knedla (67. Kalay) – Hrušovský (75. Schmutz), Förster, Konečný (59. Šindler) – Badalyan. Trenér: Skotnica.