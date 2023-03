Vydařený podzim Hlubiny, ale… Slabina je útočník, potřebujeme zabijáka, ví kouč

Mužstvo odehrálo osm přípravných duelů. Prohrálo třikrát. Na soustředění padlo s rovněž divizním Ústím nad Orlicí (1:2), další dvě porážky se dostavily se soky z vyšší soutěže – třetiligových Znojma (1:6) a Frýdku-Místku (2:3). „Zatímco první zápas byl jasný, soupeř nasadil i své zahraniční posily, tak za Frýdek musím tým pochválit. Výkon měl výborné parametry,“ oceňuje Skotnica.

Jediným negativem bylo zranění velké zimní posily Gevorga Badalyana. Dvaatřicetiletý arménský útočník, který odehrál v sezoně 2011/12 sedm zápasů v nejvyšší soutěži za Baník Ostrava, se po letech vrátil ze zahraničí. „Bylo to dílem velkého štěstí,“ přiznává Skotnica, který si posílení o střelce hodně přál.

„V přípravě jsme měli více hráčů, ale buď neměli na soutěž kvalitou, nebo přišli s vysokými finančními nároky. Badalyan nám spadl do klína, jelikož je Ostravák, i kvůli práci chtěl být doma, a ne cestovat, tak se ozval našemu manažeru Petru Petrovovi, jestli to může zkusit,“ objasňuje kouč angažování někdejšího hráče Hlučína, který působil také na Slovensku i v Polsku.

Unie Hlubina - SFC Opava B (29. října 2022)Zdroj: Unie Hlubina

Rezervě Opavy stačila jedna šance. Co Hlubině v závěru podzimu s lídrem chybělo?

Vzhledem ke štacím v nižších rakouských soutěžích se bál Badalyanova fyzického stavu, nicméně realita jej uklidnila. „Já po dvou trénincích věděl, že je nadstandardní a vytrhne nám trn z paty. Udrží hromadu míčů, perfektně je na tom silově. Jen si proti Frýdku natáhl sval, tak uvidíme, jestli bude na první kolo k dispozici,“ podotýká šéf hlubinské lavičky.

Že si od něj slibuje góly, je jednoznačná záležitost. „Všichni mají na podzim jeden dva, jediný Chlopek, který je krajním záložníkem, jich má šest. Na pozici útočníka nás tlačila bota,“ potvrzuje Zdeněk Skotnica s tím, že z Vítkovic ještě dorazil na kraj rychlík Jiří Hrušovský. „Další hráči jsou v jednání, takže o konkrétních jménech mluvit nebudu,“ pokračuje.

Zároveň je rád, že vyjma stopera Jana Vanča, který se přesunul do béčka, o žádného hráče nepřišel. „I když poptávka byla, odchodům jsme se vyhnuli,“ poznamenává Zdeněk Skotnica.

Hlubina přišla o čelo divize. Rýmařov? Po Bruntálu nejslabší mančaft, řekl kouč

Kromě zmíněných duelů Hlubina v přípravě zdolala Řepiště (8:1), Slavii Orlovou (3:2), devatenáctku Frýdku-Místku (5:1) a naposledy Dolní Benešov (2:0). Se Vsetínem remizovala 1:1.

„Celkově jsem spokojený. I proto bychom se rádi pohybovali za favority soutěže, za které považuji B-týmy Karviné i Opavy, Bohumín a Bílovec. Cílem je být do pátého místa. To by pro nováčka bylo fajn,“ uzavírá Zdeněk Skotnica.