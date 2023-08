/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Výraznou posilu do svých řad ulovil účastník MSFL z Hlučína.…

Byl to šok. V zimě druhý nejúspěšnější ostravský klub angažoval Petera Drozda. Mistr ligy s Baníkem z roku 2004 ale vydržel na své pozici jen přípravu a úvodní soutěžní zápas. Po prohře 0:5 s Frýdlantem nad Ostravicí skončil. Vedení MFK v čele s majitelem Martinem Hlochem pak důvěru vložilo do Martina Motyčky. Osmatřicetiletého trenérského nováčka, který se do té doby věnoval především mládeži.

Že by však od příležitosti utekl? I po nevydařeném jaru? „Vůbec. Mě to baví. Navíc to tady znám, kluky i prostředí. Vyhovuje mi to,“ líčí v povídání pro Deník Martin Motyčka, pro něhož byla první polovina roku 2023 obrovskou školou.

„Být hráč, ale pak ty kluky trénovat a při vzpomínce, co vše jste v minulosti trenérům dělal, jak jste se choval, tak je to zvláštní. Jsem rád, že jsem šanci vůbec dostal, strašně mě to baví, akorát jsou průšvihem výsledky. Když je nemáte, tak to nestojí za nic. Hodně jsem se naučil a učit se ještě budu,“ přiznává otevřeně kouč.

„Byla to obrovská příležitost, měl jsem z toho radost, ale také pár dní nespal. Ovšem pak se do toho dostanete, zjistíte co a jak, a sžijete se. Ale pořád se něco děje takže zůstáváte v pozoru. Jsem ale šťastný, že Vítkovice mohu trénovat,“ popisuje Martin Motyčka.

Kvůli zdravotním trablům svou hráčskou dráhu definitivně ukončil, byť občas zauvažuje, že by si šel zahrát za B-tým krajskou soutěž I.B třídu. Ani na tréninku se do hry podle svých slov necpe, maximálně si zahraje bago. Zároveň patří mezi emotivní trenéry, kteří rozhodně na lavici jen nesedí. „Já to mám radši, když trenér tím zápasem žije. Kliďas nejsem, spíše to prožívám, emoce k tomu fotbalu patří,“ míní Motyčka, který nehýří žádnými přehnanými ambicemi a cíli.

Do budoucna nehledí. „Nejdříve bych chtěl mít kvalitní výsledky s Vítkovicemi, nebo hrát hezký fotbal, který by měl úroveň, což zatím není, takže myšlenky na něco dalšího nemám. Nejdříve to chce něco dokázat,“ zůstává nohama na zemi Martin Motyčka.

STABILIZOVAT KÁDR I VÝKONY

Aktuálně se o to snaží v divizi, kde však Vítkovice prohrály oba dosavadní zápasy. V Krnově 0:4, doma s Jeseníkem 0:2. Úspěch nepřišel ani v MOL Cupu, ze kterého Ostravané vypadli po prohře 0:4 s Třincem. „Já myslím, že se porážíme sami. Platí na nás odkop od brány, nebo jen nákop. To soupeři stačí,“ krčí rameny.

Důkazem toho byl minulý duel s nováčkem z Jeseníku. „Ukázalo nám to, že máme na čem pracovat, protože to vázne i v útočné fázi. Hráli jsme ve druhém poločase převážně na půlce soupeře, ale nejsme schopni se z toho dostat do šance,“ hodnotí. „S Třincem jsme mohli i s kluky z dorostu o poločase dva nula vést, místo toho jsme prohrávali,“ vzpomíná, přičemž našel i pozitivum.

„V šatně si to kluci dvacet minut pořádně vyříkávali. To je pro mě posun, že jim to není jedno. Stejně jsem ale naštvaný. Pak je se mnou málokdy řeč,“ připouští Martin Motyčka.

Pro podzim si on i klub dali za cíl stabilizovat výkony i kádr, který opět prodělal řadu letních odchodů a příchodů. Zůstalo jen pár hráčů. „Léto bylo hektické. Hodně se řešilo, kdo setrvá, kdo ne. Někteří to slíbili, pak si vše rozmysleli, takže se hledali noví hráči. V přípravě tak byla pokaždé jiná sestava. Bylo to náročnější,“ přibližuje Motyčka, že z minulé sezony má v týmu Tkáče, Burga, Richtára, Chýlka. Tamajku a Žáka.

Největší posilou je pak brankář Richard Mrozek. „Jsem rád za každého, kdo přišel, Ríšu ale chci vypíchnout. To je pomoc fotbalová i svým chováním. Takový člověk nám v MSFL chyběl. Jak to řídí, mluví na hřišti, komunikuje s kluky… Potřebovali bychom víc takových, hlavně do hry,“ vysvětluje Martin Motyčka.

Klub zároveň s posilováním ještě úplně neskončil. „Jako Vítkovice máme nějaké nároky, stejně i hráči, ať už finanční, nebo jiné. Zapracovávali se i dorostenci, ale tlačí nás bota v obraně, špatný by nebyl ani záložník. Určitě bychom ještě rádi někoho přivedli,“ uzavírá Martin Motyčka.