/FOTOGALERIE/ V úterý ve Velkých Hamrech byla konfrontace divizního a ligového fotbalu vyrovnanou záležitostí, domácí Českým Budějovicím vzdorovali. V Ostravě doufali o den později v něco podobného, pohárová realita byla ale krutá. Fotbalisté Hlubiny před tisícovou návštěvou drželi proti Slovácku bezgólové skóre jen sedm minut. Nakonec Unie dopadla ve 2. kole MOL Cupu hůře, než před čtyřmi lety s Karvinou (0:6), a prohrála 0:8.

Hlubina v poháru proti Slovácku. | Video: David Hekele

Fanoušci byli dávno před výkopem pozitivní. Když pak v úvodu utekl Boris Förster po straně, hnala ho aplausem celá zaplněná tribuna. Ta se pak pobavila, když se zřejmě porouchala světelná tabule, a její obsluha na ni po restartu vykouzlila skóre 19:2.

To však běžela 20. minuta a hosté už vedli po gólech Brandnera a Mihálika. Nesplnil se tak plán trenéra Zdeňka Skotnici, který chtěl co nejdéle držet stav 0:0. „To určilo ráz. Pak už to bylo pro kluky složité. Oni si začali věřit, a prokázali, že ten rozdíl tří soutěží mezi námi je. Odpovídalo to,“ věděl kouč.

Na hřišti vynikalo především trio Trávník, Kim a Doski. Rychlost, přímočarost, technika. Tomu Unie těžko konkurovala, byť skóre bylo v poločase přívětivé. „Je ale vidět rozdíl. Oni o sobě vědí, umí si naběhnout, zastupují se. A fyzicky taky. Hlavu s nimi nevyhraješ,“ komentoval dění na ploše z tribuny mladý fanoušek.

Skotnica věřil v drama, stačil gól. Blízko byl Frébort, mířil jen do tyče. Nesplnilo se tak ani přání předsedy TJ Pavla Ožany o prvním střelci proti ligistovi. Favorit sice nedal penaltu, ale hřiště ovládl. Od 63. do 84. minuty nasázel pět branek.

„Už jsme to prostřídali, aby si kluci zahráli, kvalita šla dolů a je z toho debakl. Jsem smutný, protože jsem si myslel, že odolávat budeme víc. Slovácko je ale herně, pozičně i takticky tak vyspělé, že nám nedalo šanci,“ přiznal si tvrdou realitu Skotnica.

Unie Hlubina – 1. FC Slovácko 0:8 (0:3)

Branky: 8., 66. a 84. Brandner, 12. a 76. Mihálik, 35. Vecheta, 63. Kalabiška, 82. Petržela. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Lakomý. Bez karet. Diváci: 945.

Hlubina: Otoupalík – Šindler, Vykopal, Hrušovský, Frébort – Marciňa (46. Sasko) – Bělíček (59. Konečný), Förster (59. Foniok), Petrík (46. Knedla), Kalay – Badalyan (74. Schmutz). Trenér: Skotnica.

Slovácko: Fryšták – Srubek, Hofmann, Doski (69. Holzer) – Sinyavskiy (63. Reinberk), Valenta, Trávník (46. Havlík), Brandner – Mihálik, Vecheta (46. Petržela), Kim (46. Kalabiška). Trenér: Svědík.