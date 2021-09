6. kolo: Opava B - Dětmarovice 1:1 (39. Janjuš - 11. Staško), Nový Jičín - Frýdlant 2:4 (17. Hurta, 63. Nippert - 47. Svatonský, 55. Soukup, 61. Velička, 72. z pen. Velička), Havířov - Vítkovice 0:1 (60. Motyčka), SO Bruntál - Karviná B 3:0 (21. Ostrák, 50. Kušnír, 84. Knapp), Rýmařov - Polanka 0:3 (21. Fischer, 31. Musila, 33. Musila), Bohumín - Bílovec 0:3 (17. Krayzel, 21. Krayzel, 33. Socha), Heřmanice - Frenštát 0:4 (19. Klimpar, 53. Farský, 82. Baran, 86. Žák).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.