Oslabenou Hlubinu poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Boris Förster, v 78. minutě srovnal bílovecký Matěj Krömer. „Měli jsme taktický plán a do dvacáté minuty jsme měli vést po našich šancích o dva góly. Bohužel jsme ani jednu nevyužili, navíc vyrobili v rozehrávce hrubku a Dybal musel zasahovat jen za cenu červené karty,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„Do konce poločasu jsme tak museli přeskupit řady a hrát na brejky. Domácí hrozili hlavně Gajdošíkem, ale gól jsme dali přece jen my v nastavení první půle. Badalyan vnikl do šestnáctky a míč procedil před bránu, kde už věděl Förster co s ním,“ vykládal kouč Unie.

„Do druhé půle jsme opět vsadili na brejkové hráče a na pozornou obranu, ale naše oslabení bylo znát a domácí nás zatlačili. Nejdříve nastřelili břevno, poté tyč a v 78. minutě nás zaslouženě potrestali vyrovnávací brankou. Do konce zápasu se již nic nestalo a tak jsme si odvezli domů do Ostravy bod, který musíme brát,“ prohlásil Zdeněk Skotnica.

„Domácí mají kvalitní herní výstavbu a šikovné hráče, hlavně Gajdošík nás na levé straně větral po celý zápas. Věřil jsem, že to se štěstím nakonec ubráníme, ale soupeř nás nutil k chybám. Naštěstí vzhledem k prohře rezervy Opavy na ni zvyšujeme náskok na šest bodů a chystáme se na Havířov,“ dodal Zdeněk Skotnica.

25. kolo divize F (neděle 12. 5. 2024):

Bílovec – Hlubina 1:1 (0:1)

Branky: 78. Krömer – 45+1. Förster. Rozhodčí: Kovařik – Mikeska, Sklář. ŽK: Krayzel, Mozol, Gajdošík - Hrušovský, Bělíček, Nevřela. ČK: 21. Dybal (Hlubina). Diváci: 187.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – J. Frébort, Dybal, Förster, Badalyan (46. Látal), Kalay (81. Foniok), Macíček (65. Tomek), Jurčák, Marciňa, Hrušovský, Bělíček (73. Nevřela). Trenér: Zdeněk Skotnica.