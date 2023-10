/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hlubiny po osmi zápasech, z nichž sedm bylo vítězných, nebodovali. Dlouhou sérii jim ukončil v nedělním dopoledním utkání 11. kola divize F domácí Havířov. Ostravané podlehli týmu trenéra Miroslava Matušoviče 1:3, přesto zůstávají lídrem soutěže.

Fotbalisté Hlubiny padli v Havířově 1:3. | Foto: TJ Unie Hlubina

Hlubina dobře začala a už po osmi minutách vedla zásluhou kanonýra Badalyana. To však netrvalo dlouho. Ještě neuběhla ani půlhodina hry a Unie už prohrávala. Za domácí se prosadili Ciku a Kocemba. Dvacet minut před koncem rozhodl z penalty Wojnar.

„Každá série jednou končí a ta naše trvala osm zápasů bez prohry. Společně vyhráváme a společně i prohráváme. Tentokrát to bylo bohužel to druhé a v Havířově jsme padli. Byla to teprve druhá prohra v sezoně,“ řekl Deníku trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - divize F

„V první půli se hrál zajímavý fotbal. Dostali jsme se do rychlého vedení Badalyanem, ale domácí po našich hrubkách v obraně výsledek otočili. Škoda, že se pak neujali pokusy Kalaye a Förstera, které skončily na tyči respektive na břevně,“ vykládal kouč Unie.

„Do druhé půle jsme tak museli nastoupit útočně, Havířov bránil urputně v deseti lidech. My hráli bohužel křečovitě a na bahnitém terénu nám vázla kombinace. Udělali jsme další chybu a domácí nás opět potrestali brejkem a proměněnou penaltou,“ popisoval Skotnica.

„Nešlo nám to v obraně ani v útoku. Vybrali jsme si zápas blbec a doufám, že za týden v Krnově to bude lepší výkon od všech hráčů,“ zakončil trenér TJ Unie Hlubina Zdeněk Skotnica s tím, že v Krnově se jeho mužstvo představí v neděli 22. října od 14.30 hodin.

11. kolo divize F (neděle 15. 10. 2023):

Havířov – Hlubina 3:1 (2:1)

Branky: 15. Ciku, 27. Kocemba, 68. z pen. Wojnar – 8. Badalyan. Rozhodčí: Grečmal – Votava, Broskevič. ŽK: Ciku, Kisza, Přibyl – Hrušovský, Bělíček, Kalay. Diváci: 320.

Unie Hlubina: Hatoň – Bělíček, Tomek (72. Petrík), Šindler, J. Frébort – Marciňa, Blahuta (60. Sasko) – Hrušovský (60. Konečný), Förster, Kalay (82. Foniok) – Badalyan. Trenér: Skotnica.