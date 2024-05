/FOTOGALERIE/ Nezadržitelně míří za postupem do třetí ligy! Fotbalisté Hlubiny po obratu ve druhém poločase vyhráli sobotní šlágr 26. kola divize F nad Havířovem 2:1, v tabulce vedou před druhou rezervou Opavy již o devět bodů, a v příští rundě doma s Krnovem mohou slavit posun o soutěž výš. Ostravanům vystřelili důležité vítězství Jan Nevřela a po fantastickém sólu Oliver Jurčák. Po konečném hvizdu byl vyloučen nespokojený sportovní manažer Havířova Pavol Bugáň, který se pustil slovně do rozhodčích.

Hlubina - Havířov 2:1 (26. kolo divize F - 18. 5. 2024). Ostravané míří za postupem do třetí ligy. Šlágr rozhodl v 80. minutě po parádním sólu domácí stoper Dominik Jurčák. | Foto: TJ Unie Hlubina

Hlubině vůbec nevyšel vstup do utkání a už po třech minutách prohrávala po brance havířovského kapitána Wojnara. Unie se ale po přestávce oklepala, brzy srovnala Nevřelou, aby deset minut před koncem dokonal obrat nazastavitelný Jurčák. „Všem jsme ukázali, jak se bojuje o postup. Jsem nesmírně hrdý na svůj tým, protože otočil zápas Havířovem, který neprohrál 22 zápasů po sobě,“ řekl Deníku trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„Byl to velmi emoční zápas, protože jsme věděli, že jde o mnoho a potřebovali jsme tohle utkání zlomit v náš prospěch. To se povedlo a při výsledcích v soutěži jdeme do trháku o devět bodů. V dalším kole přivítáme doma Krnov, který obral o všechny body rezervu Opavy a chceme již slavit postup do MSFL před vlastním publikem,“ doplnil Zdeněk Skotnica.

„Od začátku byla na hráčích vidět nervozita a moc nám ani nepomohl brzy inkasovaný gól ve 3. minutě soupeře, a to po naší minele při odkopu. Prvních pětatřicet minut jsme se báli hrát a soupeř byl důraznější a přesnější. Poté jsme začali hrát více do křídel a hned to bylo znát. Výsledkem bylo těsně před poločasem vyrovnání Macíčkem, ale k údivu všech pomezní odmával za nás nesmyslný ofsajd, za který se po zápase po shlédnutí videa omluvil,“ pokračoval Zdeněk Skotnica.

„Do druhé půle už nastoupila jiná Hlubina, která hýřila aktivitou a bylo nás plné hřiště. V 52. minutě po centru Látala vyrovnal Nevřela hlavou na zadní tyči. O pár minut později Látal sám před brankářem Prokelem selhal. Zasloužená výhra přišla v 80. minutě, kdy jsme byli svědkem neuvěřitelného gólu. Stoper Jurčák si vzal míč na vlastní polovině, sólem prošel přes pět protihráčů a z blízka střelou pod břevno nám vystřelil všechny tři body,“ uzavřel kouč TJ Unie Hlubina Zdeněk Skotnica.

Po zápase byl vyloučen sportovní ředitel Havířova Pavol Bugáň, vedený v zápise jako druhý asistent trenéra Tomáše Mrázka. Ve 36. minutě viděl nejprve žlutou kartu. Za co? „Proč dává karty jenom nám, to není možné,“ zlobil se na sudí. Po utkání byl napomínán podruhé a viděl červenou kartu. „Celé je to jedna velká komedie, měli jste vsazené,“ napsal do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Miroslav Smýkal. Bugáň i po vyloučení pokračoval v protestech. „Já vás nechám sledovat, ty tlustá svině.“

26. kolo divize F (sobota 18. 5. 2024):

Hlubina – Havířov 2:1 (0:1)

Branky: 52. Nevřela, 80. Jurčák – 3. Wojnar. Rozhodčí: Smýkal – Pavlica, Havrlant. ŽK: Kalay, Tomek – Skoupý, Bewene, Hamrozi, Wojnar. Diváci: 210.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – Bělíček, Vykopal, Jurčák, Nevřela – Marciňa, Förster, Macíček (63. Hrušovský), Kalay (81. Foniok), Látal (85. Tomek) – Badalyan (63. Sasko). Trenér: Zdeněk Skotnica.