/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hlubiny znovu ztratili, když v nedělním utkání 12. kola divize F remizovali v Krnově 1:1 a přišli o vedení v tabulce. Na první místo se po sedmém vítězství v řadě posunula o skóre rozjetá rezerva Opavy.

Krnov - Hlubina 1:1 (12. kolo divize) | Video: Jan Pitřík

Hlubina se dostala v prvním poločase do vedení poté, co se prosadil Badalyan. Kanonýr Unie dal v posledních třech duelech již čtvrtou branku. Po hodině hry srovnal Tümmler. „Z výsledku jsem zklamaný. Až na prvních deset minut, kdy se dostal soupeř do dvou šancí, jsme udávali tempo celý zbytek zápasu,“ řekl Deníku trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

Zdroj: Jan Pitřík

„V utkání se dostaneme do vedení, ale zremizujeme ho nepovedenou standardní situací soupeře. Přitom jsme měli čtyři až pět šancí na pohodlné vítězství, jenže nikdo kromě Badalyana není schopný dát už třetí zápas po sobě gól. Je to obrovská škoda, výkon totiž nebyl špatný, ale jeden gól na tolik dobrých situací je prostě málo,“ dodal Zdeněk Skotnica.

12. kolo divize F (neděle 22. 10. 2023):

Krnov – Hlubina 1:1 (0:1)

Branky: 60. Tümmler – 30. Badalyan. Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Pavlica. ŽK: Tümmler, Mráz – Marciňa, Vykopal. Diváci: 328.

Unie Hlubina: Otoupalík – Bělíček, Vykopal, Šindler, J. Frébort – Marciňa, Blahuta (62. Sasko) – Konečný (54. Kalay), Förster, D. Frébort (54. Hrušovský) – Badalyan (90. Foniok). Trenér: Skotnica.