„Druhá půle byla z naší strany lepší. Získávali jsme spoustu míčů a místy domácím zatápěli. Škoda rány nad zblízka Kalaye a pět minut před koncem křižné střely Látala, která volala po gólu a brankář ji tak tak vyrazil,“ pokračoval Zdeněk Skotnica.

„Soupeř nastoupil v silné sestavě s několika hráči A-týmu, přesto jsme ho za celý zápas pustili do jediné dorážky zblízka a za to před kluky smekám. Do ofenzivy jsme mohli být odvážnější, ale Opava byla velmi kompaktní a tak jsme si do Ostravy přivezli cenný bod,“ dodal Zdeněk Skotnica, jehož svěřenci sehrají další duel v sobotu 6. března doma proti Vratimovu.

19. kolo divize F (sobota 30. 3. 2024):

Opava B – Hlubina 0:0

Rozhodčí: Mankovecký – Janeček, Krupa. ŽK: Chládek, Sochor, Jaroszek, Whiffen – Látal, Kalay, tomek, Vykopal. Diváci: 190.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – Nevřela, Tomek, Vykopal, Frébort – Marciňa (80. Sasko), Šindler (87. Bělíček) – Látal, Förster, Hrušovský – Kalay (75. Badalyan). Trenér: Zdeněk Skotnica.