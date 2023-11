Úspěch. Pokud by se měla zhodnotit druhá polovina roku 2023 pohledem hlubinského fotbalu, nelze ho nazvat jinak. Postup do 2. kola MOL Cupu, kde si vyzkoušeli konfrontaci s prvoligovým Slováckem (0:8), následně v divizi první místo. „Cíl jsme splnili,“ uvědomuje si hlavní trenér ostravského celku Zdeněk Skotnica.

Přitom když se dnes ohlíží za uplynulými týdny a především děním v létě, poznamená, že kádr spíše oslabil. Zejména odchod nejlepšího střelce Patrika Chlopka se zdál být citelným. Jenže se projevila jedna výhoda Hlubiny. Sehranost.

„Držíme míč, rozehráváme, kombinujeme, hrajeme nátlakově, nepanikaříme, máme sílu v ofenzivě, a i díky tomu dokážeme otáčet zápasy, ve kterých prohráváme. Neustále se tlačíme do zakončení, což pro nikoho není jednoduché, aby dlouhodobě odolával. Když si pak vytvoříte sedm osm šancí, tak většinou vám tam něco padne,“ popisuje recept Skotnica.

Výsledkem je pak pětatřicet nastřílených branek. „Gólů jsme dali hromadu, ale naopak horší je to v defenzivě. Za celý minulý ročník jsme inkasovali 23 branek, teď jen za podzim sedmnáct. Tam nám třeba chybí Krčmařík, který asi ani jaro nestihne,“ přibližuje kouč.

PŘEHRÁLI JSME VŠECHNY

Dlouho výborně se vyvíjející podzim si Ostravané zkazili v závěru. Ze šesti zápasů vytěžili pouze osm bodů. „Na druhé straně každý, kdo divizi sleduje, vidí, že to nemáme jednoduché, soupeři proti nám hodně brání v bloku, vyráží do brejků. Herně jsme přehráli všechny, pokaždé jsme byli jednoznačně lepší, jen se nám nepodařilo pár výsledků,“ krčí rameny Skotnica.

Do karet jeho svěřencům nehrály ani horší terény. „Kombinovat se nedalo, spíše to byla nakopávaná a samé souboje. To nám nevonělo. Naštěstí Opava prohrála a do klína nám spadlo první místo, které jsme většinu času drželi. Teď je to jen o nás, jak k tomu přes zimu přistoupíme a snad v odvetách své postavení potvrdíme,“ doufá šéf hlubinské lavičky.

Když je řeč o postavení, je nutné zmínit, že Hlubině nyní patří pozice druhého nejlepšího klubu v Ostravě. Lídrem je pochopitelně ligový Baník. Unie však přeskočila i Vítkovice, které na jaře sestoupily z MSFL a nyní přezimují v divizi desáté. Pozadu je i pátá Polanka. „Je to příjemné,“ neskrývá Zdeněk Skotnica.

„Petřkovice to před časem zabalily, Vítkovice mají své problémy a vyrazily jinou cestou. Na Hlubině jsme si to nastavili koncepčně, jinak, takže doufám, že jdeme správným směrem, a naše příčka je zasloužená. Věřím, že nás lidi vnímají pozitivně, že se tady hraje dobrý fotbal a nejde o náhodu,“ pokračuje.

Úspěch ve fotbale ale s sebou nese i faktor zájmu odjinud. Nejinak je tomu i v případě lídra divize F. „O žádném odchodu nevím, ale okolní třetiligové kluby by některé naše hráče chtěly. Kluci vědí, že si MSFL mohou teoreticky za půl roku zahrát u nás. V tom mají motivaci, stejně jako v určitém finančním ohodnocení,“ soudí trenér.

„Nemyslím si, že mají důvod odcházet do Třince, nebo Frýdlantu, kteří se nám snaží přetáhnout hráče. Věřím tomu,“ míní Skotnica s tím, že ve štěstí nikomu bránit nehodlá.

„Neříkám, že nepustím hráče na zkoušku na čtrnáct dní, ale musí si to rozmyslet. Když pak místo v kádru daného klubu nenajdou, a budou se týden před startem jara chtít vrátit, aniž by s námi absolvoval přípravu, tak to bohužel. To je nevezmu. Je to holt riziko,“ podotýká, přičemž sám hodlá čtyři až pět jmen v zimě vyzkoušet v tréninkovém procesu. „Pak se uvidí,“ říká Skotnica.

HLAVNĚ DIVIZI VYHRÁT

Zimní dril začne Hlubině ve středu 3. ledna. Tým čekají čtyřfázové tréninky, soustředění A-týmu i rezervy v Ústí nad Orlicí a zápasy se soupeři jako Hlučín, Frýdek-Místek, či Frýdlant. „Ti nás hodně prověří,“ je si jistý Zdeněk Skotnica.

Ambice jsou pro jaro již nyní jednoznačné. „Rozhodnutí je na vedení, jak se k eventuální možnosti postoupit postaví. Já jsem jen trenér, ale nebudu alibista a mluvit o tom, že chceme být do pátého místa. Chceme soutěž vyhrát a mým úkolem je kluky natrénovat tak, abychom cíl splnili. Co bude pak, už není na mě,“ přemýšlí nad budoucností trenér.

Zároveň nečeká nikterak snadnou cestu, naopak spíše pořádně trnitou. „Soupeři nespí, mají nás načtené, takže vědí, v čem je naše síla a jaký hrajeme fotbal. Umí se připravit a dělat nám potíže. Tak stejně jsme na tom i my. Uvidíme,“ uzavírá Zdeněk Skotnica.