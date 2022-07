Sedmatřicetiletý někdejší záložník má za sebou poměrně bohatou hráčskou minulost. Za Hlučín odehrál ve druhé lize 46 utkání a vstřelil šest branek. Kromě toho oblékal dresy také svého mateřského Frýdku-Místku, pak i Dolního Benešova, Frenštátu, Havířova, Dětmarovic, Lučiny, Raškovic a několik let působil i v Rakousku. Trenérsky začínal u mládeže MFK Havířov, později přešel právě do zmíněných Raškovic.

Kouč Woznica o konci na Hlubině: Nejtěžší rozhodnutí, Bílovec je výzva a posun

„Důležitým aspektem bylo, že ke změně došlo neplánovaně, přesto jsme vybírali z většího počtu uchazečů. Po Zdeňku Skotnicovi jsme sáhli, protože za ním jsou hmatatelné výsledky. Raškovice vytáhl z okresu až do I.A třídy, takže je vidět, že to s týmem umí, umí ho namotivovat, aby pracoval a šel za ním,“ zdůvodnil pro Deník místopředseda Hlubiny Patrik David.

Nový trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.Zdroj: TJ Unie HlubinaPodobně jako v případě Woznici jde o mladého a stále začínajícího trenéra. „Honza tehdy trénoval Klimkovice. Zaujalo nás, že fotbalem žije, studuje, vzdělává se, jezdí na stáže, chce se v trenérské kariéře posunout. To je úplná analogie se Zdeňkem Skotnicou. Je to stejný případ a typ,“ podotkl David. „Přitom jsme na seznamu měli i známější fotbalová jména, ale projev, zapálení a výsledky rozhodly pro tuto volbu,“ dodal.

Dva postupy najednou! Hlubina jde do divize i kraje. Ožana: Historická sezona

Jako o jedné variant se mluvilo i o Radimu Wozniakovi. Bývalý ligový obránce teprve nedávno ukončil hráčskou kariéru. „Byl jedním z kandidátů na pozici hlavního kouče, ale tím, že je ještě angažován a vázán ve Frýdlantu, tak to padlo. Ve hře zůstává post asistenta. Ještě to není uzavřené,“ přiznal Patrik David.

Klub s novým trenérem pracuje na posilách. Doplnění se patrně dočkají všechny řady. Z Vítkovic dorazil obránce Jakub Kalfas a útočník Zbyněk Paleček, ofenzivu má zesílit i příchod Patrika Chlopka z Vratimova. „K tomu byl měli přijít z Baníku brankář Šimon Hatoň a středopolař Josef Knedla,“ doplnil Patrik David.

Kouč béčka Hlubiny Petrov: Postup chceme hlavně kvůli mladým. Co řekl k sezoně?

Naopak z hromadnými odchody se nepočítá. „Tím, že postoupilo i béčko, tak to necháváme otevřené. Máme tam mladé kluky, kteří přišli z dorostu, takže pokud se neprosadí do áčka, určitě budou fungovat v B-týmu. Výprodej určitě neplánujeme, osa by měla zůstat, a naopak chceme ještě mírně posílit. Po předchozích zkušenostech bychom rádi měli široký kádr,“ vysvětlil David s tím, že trenéry rezervy zůstávají Petr Petrov a Marek Bukovský.

Hlubina odehrála pod vedením nového kouče Zdeňka Skotnici dva přípravné duely, když porazila Polanku (2:1) a remizovala s béčkem Karviné (2:2). V sobotu čeká Unii generálka s Brušperkem (9.30 hodin), jelikož o týden později se v předkole MOL Cupu utká s Vítkovicemi a o prvním srpnovém víkendu vstoupí duelem na hřišti Břidličné do divizního ročníku.