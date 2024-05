VIDEO: Hlubina slaví, je ve třetí lize! Co řekl po postupové výhře kouč Skotnica

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dokázali to! Fotbalisté Hlubiny porazili v sobotním utkání 27. kola divize F Krnov 2:0 góly Pavla Macíčka z první půle a s předstihem postoupili do MSFL. Svěřenci trenéra Zdeňka Skotnici si udrželi tři kola do konce soutěže náskok devíti bodů před druhou rezervou Opavy, se kterou mají lepší vzájemný zápas.

Hlubina slaví postup do MSFL. | Video: TJ Unie Hlubina