/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hlubiny remizovali v sobotním utkání 18. kola divize F s Polankou nad Odrou 1:1 a jejich náskok na prvním místě tabulky je pětibodový. Hostům patří pátá příčka. Oba trenéři při podrobném hodnocení pro Deník hovořili o ztrátě.

Ostravské fotbalové derby mezi Hlubinou a Polankou nad Odrou, které se hrálo v rámci 18. kola divize F, skončilo remízou 1:1. | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Do ostravského derby vstoupila lépe Polanka, kterou poslal do vedení Berek. Zvýšit mohl Ciku, jeho přímý kop vytáhl na tyč gólman Hatoň. Po hodině hry srovnal na konečných 1:1 střídající Hrušovský. V 90. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Dybal.

„Každý, kdo zápas viděl a hodnotí věci realisticky, řekne, že jsme měli vyhrát. Na rozdíl od minulého utkání s Havířovem bod tentokrát neberu. Měli jsme to výsledkově zvládnout lépe,“ prohlásil pro Deník trenér Polanky nad Odrou Lubomír Adler. „My jsme ztratili dva body,“ řekl Deníku kouč Hlubiny Zdeněk Skotnica, který litoval nepovedené první půle.

„Soupeř byl v prvním poločase agresivnější, důraznější a my jsme mohli dva tři góly dostat. Naštěstí jsme inkasovali jen jeden. O přestávce jsme si něco řekli a druhý poločas byl diametrálně rozdílný. Povedla se nám střídání. Byli jsme lepší, všude první, měli šance a jen škoda, že jsme dali jenom jeden gól. Mohli jsme to klidně otočit. Mrzí mě to,“ povzdechl si kouč Unie.

„Soupeři jsou na nás připravení. Jsou důrazní, silní, neustále škrábou, koušou, v krizových situacích hru klidně přeruší a nám to samozřejmě nevoní. Sice jsme ztratili, ale ztratí i ostatní týmy a my se připravíme na další zápas v Opavě, kde nám bude bohužel chybět Dybal, který byl vyloučen po druhé žluté kartě za protesty,“ dodal trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„V prvním poločase jsme předvedli dobrou hru, jenom je škoda, že jsme neproměnili víc šancí. Hned v úvodu jsme měli dvě velké příležitosti, potom tam byla tyčka z trestňáku. Ve druhé půli to – i díky kvalitě Hlubiny – opticky vypadalo, že nás přehrává, ale v bloku jsme byli velmi aktivní, takže nám hrozili jen ze standardek,“ vykládal kouč Polanky Lubomír Adler.

„Bohužel jednu z těch standardek jsme neubránili a inkasovali. Jinak ale soupeř žádnou velkou šanci neměl, aby rozhodl. Naopak my mohli udeřit z brejků. Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli, ale soupeř výborný, takže věřím, že nás to zase posune. Celkově nám na jaře chybí větší efektivita. I když hrajeme dobře, nedaří se nám to zlomit,“ uzavřel Lubomír Adler.

18. kolo divize F (sobota 23. 3. 2024):

Hlubina – Polanka nad Odrou 1:1 (0:1)

Branky: 62. Hrušovský – 25. Berek. Rozhodčí: Banot – Ganaj, Lukašík. ŽK: Dybal, Petrík - Paprskář, Berek, Hluchý, Badošek. ČK: 90. Dybal (Hlubina). Diváci: 140.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – Bělíček, Tomek, Dybal, Frébort – Sasko (46. Petrík), Förster, Látal (78. Šindler), Marciňa (90+3. Vykopal) – Nevřela (58. Hrušovský), Badalyan (58. Kalay). Trenér: Zdeněk Skotnica.

FK SK Polanka: Fabisz – Podešva, Leibl, Hluchý, Rončka – Tížek (73. Vachník), Badošek, Ciku (75. Kisza), Paprskář, Musila (46. Hon) – Berek. Trenér: Lubomír Adler.