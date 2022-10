Hosté po utkání litovali, že ačkoli byli lepší, výsledek to nepřineslo. „I domácí to říkali, máme výborný mančaft, ale k čemu nám to je?“ ptal se trenér Zdeněk Skotnica s tím, že Rýmařov měl štěstí.

Rozhodujícím momentem byla akce z 67. minuty, kterou i díky spornému postavení zakončil gólem Tihelka. „Už během hry jsme se zlobili, že šlo o ofsajd. Pustil jsem si video, bylo to opravdu hraniční, ale sudí to pustil a to nás položilo,“ řekl Skotnica.

„Na druhé straně jsme devadesát procent zápasu byli na míči, hráli jsme, byli jsme aktivní, bušili do nich, oni naopak byli zatažení v bloku. Vytvořili jsme si hromadu centrů, ale v zakončení jsme byli málo důrazní. To se ukázalo třeba i u tutovky Saska, kdy byl na penaltě sám před brankářem, bohužel to netrefil. A přišel trest,“ popsal duel kouč Hlubiny.

Aby toho nebylo pro hosty málo, o chvíli později šli do deseti, když se vykartoval Chlopek. Podle zápisu nejprve zakopl míč, podruhé pak bezohledně podrazil soupeře v souboji. „Za mně trefil míč. Myslím, že to byla situace, kdy žlutou kartu dávat nemusel. Byl to obyčejný faul. Je to škoda, protože je to oslabení i pro příští kolo s Bílovcem,“ věděl Zdeněk Skotnica.

Karty však obdrželi i oba trenéři Hlubiny. „Byli to tři mladí rozhodčí, dost kouskovali hru a domácím nepřidali deset procent, jak se říká, ale dvacet. Nechci se ale vymlouvat. Hlavní potíž byla, že my jsme nedali gól. Dát ho, byl by klid. My se ale v koncovce trápíme,“ přiznal znovu Skotnica, jehož tým v závěru definitivně srazil druhou brankou Tihelka.

Jak to vyřešit? Do budoucna posilou. „Jak jsem říkal už dřív, potřebujeme útočníka, hroťáka, který nám bude dávat patnáct gólů za sezonu. Momentálně ho nemáme a o góly se dělí jiní hráči. Na to jsme znovu doplatili,“ pokrčil rameny Skotnica.

Tři body, které zůstaly v Rýmařově, pokládá za ztracené. „Když zhodnotím soupeře, tak po Bruntálu je to druhý nejslabší mančaft. Nejsou tam žádné individuality, hrají v bloku, nejsou aktivní, jen čekají na ztrátu. Nesnaží se ani kombinovat, jen to kopnou za obranu, a pak chtějí nahoře sbírat odražené míče. Za mně hrají fotbal na náhodu a nedivím se, kolik mají bodů. Celkově je to zklamání,“ zakončil trenér Hlubiny.

Jiskra Rýmařov – TJ Unie Hlubina 2:0 (0:0)

Branky: 67. a 86. Tihelka. Rozhodčí: Vlk – Prokůpek, Zelený. ŽK: Kršek, Dostál – Förster, Chlopek, Krčmařík, Šindler, Bělíček. ČK: 69. Chlopek (Hlubina). Diváci: 140.

Sestava Hlubiny: Otoupalík – Podraza, Krčmařík, Tomek, Frébort (90. Drastich) – Šindler, Knedla – Bělíček (76. Bobčík), Förster, Chlopek – Sasko (69. Foniok). Trenér: Skotnica.