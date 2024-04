/FOTOGALERIE/ Ostravské derby mezi vedoucí Hlubinou a čtvrtým Vratimovem, které se hrálo v sobotu v rámci 20. kola divize F na hřišti Unie, vyhráli hosté 1:0. Po hodině hry rozhodl po rohovém kopu střídající Marek Šindler.

SFC Opava B - Hlubina 0:0. | Video: Petr Widenka

Hlubina doma padla po osmi zápasech a dlouhých osmi měsících. Její náskok na prvním místě se ztenčil na dva body. „Takové zápasy bývají. V poslední třetině hřiště jsme byli málo důrazní a hladoví po gólu. Je třeba se z toho poučit a jít dál svou cestou. Pořád máme vše ve vlastních rukou a věřím, že příští zápas vyhrajeme,“ řekl Deníku trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„Soupeř nastoupil v hlubokém bloku, v prvním poločase jsme ho nepustili k ničemu a sami mohli několikrát udeřit. Bohužel se tak nestalo. Ve druhé půli jsme opět drželi míč, jenže přišel roh soupeře a bylo to 0:1. Poté jsme vrhli všechny síly do útoku, ale nervozita nám svazovala nohy. Na konci jsme přesto mohli srovnat, ale gól nám nebyl přán,“ dodal Zdeněk Skotnica.

VIDEO: Vedoucí Hlubina nedovolila Opavě se přiblížit. Jak to viděl trenér?

Vratimov byl z cenné výhry nadšený. „Soupeř byl po většinu zápasu aktivnější na míči, ale do šancí se taky moc nedostával. Hlubina má velkou sílu, obzvlášť doma, a proto jsme šli do utkání se záměrem hrát z hlubšího bloku tak, abychom eliminovali soupeřovy náběhy za naši obranu. To se nám i většinu utkání dařilo,“ líčil pro klubový web trenér Vratimova Marek Lišaník.

„Cely tým pracoval poctivě a organizace hry v obranné fázi byla taky velmi dobrá. K tomu jsme přidali i potřebnou bojovnost. Jak už to tak bývá, tak vyrovnaná utkání někdy rozhodují standardní situace a tentokrát se povedlo využít jednu z nich právě nám. Vezeme se na vlně dobrých výsledků, nesmíme v nasazení polevovat,“ zdůraznil Marek Lišaník.

20. kolo divize F (sobota 6. 4. 2024):

Hlubina – Vratimov 0:1 (0:0)

Branka: 60. M. Šindler. Rozhodčí: Mrázek – Malý, Slováček. ŽK: Dybal - Schmutz , Duda , Wojatschke. Diváci: 300.

TJ Unie Hlubina: Hatoň – Nevřela, Tomek, Vykopal (60. Marciňa), Bělíček (69. Kalay) – Látal (76. Frébort), D. Šindler, Dybal, Förster, Hrušovský – Badalyan (76. Sasko). Trenér: Zdeněk Skotnica.

FC Vratimov: Müller – Brezula (46. Máša), Novotný, Schmutz, Kavan (80. Barták) – Chlopek (80. Maršál), Klejnot, Duda, Wojatschke, Šeba (84. Bajzath) – Trmal (9. M. Šindler). Trenér: Marek Lišaník.