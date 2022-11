Kouč Lubomír Adler byl po zápase spokojený s výsledkem, nikoli však hrou. „Na bouchnutí šampusu to nebylo,“ usmál se. „Nepředváděli jsme, co jsme chtěli, soupeř dobře bránil, byl zalezlý, ale my hráli pomalu, nebyli jsme aktivní dopředu. Chyběla nám kvalita,“ přiznal Lubomír Adler.