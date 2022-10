Problém viděl v tom, že jeho svěřenci nedávají góly. „Jsme strašně jaloví ve finálce. To je hrůza a šílenost. Přitom hráči chtějí, běhají, makají, má to kondiční koule, ale nejsme schopni si poradit s jednoduchými věcmi. Třeba když jdeme třikrát sami na branku. Chováme se obráceně, než máme. A pak nedokážeme reagovat na vyrovnání soupeře,“ vysvětlil Adler.

Napadla ho i zajímavá myšlenka. „Někdy uvažuji, jestli to, co po nich chci, není moc. Hrnou se mi do očí slzy, protože se něčemu věnujeme, ale nejsme schopni to přenést do zápasu. Musím přiznat, že jsem byl na lavici vzteklý. Buď si to někteří kluci uvědomí, zlomí to, nebo pak tu nemají, co dělat,“ zakončil rázně Lubomír Adler.

FK SK Polanka – FK Krnov 1:1 (1:1)

Branky: 5. Kuča z pen. – 9. Mráz. Rozhodčí: Dorotík – Marek, Proske. ŽK: Paprskář, Dybal – Macík, Lyčka. Diváci: 91.

Sestava Polanky: Jílovec – Paprskář, Dybal, Coufal, Kolaska – Hluchý, Leibl – Kuča (68. Římánek), Urban, Tížek – Musila (79. Fusek). Trenér: Adler.