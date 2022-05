„Hned poté, co se to stalo, nás napadlo, že uspořádáme nějakou sbírku. Ve světě je to běžná věc. Bylo to ale poměrně složité, jsme rádi, že Martinovi a Veroničini přátelé uspořádali finanční sbírku přes Donio, kde je nyní už přes dvě stě tisíc korun,“ řekl kapitán Kozlovic Alex Řehák.

Sbírka na Donio.cz ZDE: https://www.donio.cz/pomoc-veronice-a-detem-martina-sustra

A tak se u Přerova, kam se v neděli na fotbal chystá dle hrubých odhadů zhruba tisícovka diváků, bude možnost zapojit a přímo na místě finančně podpořit Šustrovu snoubenku Veroniku, která po tragické autonehodě zůstala sama se třemi dětmi, hypotékou a dalšími závazky.

„Budeme mít přichystanou kasičku na hotovost, pokud lidé budou chtít přispět, vyráběli jsme plakát s Martinovou fotkou a nejspíš připojíme i QR kód s odkazem na sbírku na Donio.cz. Chtěli bychom ,Šugiho’ rodinu alespoň takto podpořit,“ vysvětlil Alex Řehák. „Chtěl bych tímto pozvat co možná nejvíce lidí, aby přišli a pomohli také. Každá koruna je nyní dobrá,“ dodal.

Před výkopem se bude držet minuta ticha, pak začne samotné utkání, které nejspíš ani pro jeden tým nebude jednoduché odehrát. A nejde o to, že se jedná o jindy vyhecované a fyzicky náročné derby. Fotbal půjde stranou.

„Snažíme se připravovat stejně jako na každý zápas, ale pořád to v nás je. Navíc jsme řešili záležitosti kolem sbírky, bude to složité. Je jasné, že se to z nás nevymaže, přestože někdo se s Martinem přirozeně přátelil více a někdo méně,“ pověděl kozlovický kapitán. „Budeme se snažit, aby nás to nijak nepoznamenalo, ale trošku se toho bojím,“ přiznal Řehák.

Tragédie. Kozlovický gólman Martin Šustr nepřežil autonehodu

Boj o druhé místo

Nic se ovšem nemění na tom, že se bude hrát o body do tabulky. A půjde o veledůležité body. Oba celky už na divizní titul nepomýšlí, chtějí ale skončit na druhém místě tabulky a nechat za sebou největšího rivala.

„Uvidíme, jaký ten zápas vlastně bude. Pro nás je velkou výhodou, že tentokrát hrajeme doma,“ vzpomněl si Alex Řehák na podzimní derby, které Viktorka v Přerově drtivě vyhrála poměrem 5:0. „Ten zápas byl poznamenaný i tím, že jsme hráli venku a ne v plné sestavě. Věřím, že tentokrát to náš zkušenější tým zvládne,“ dodal kapitán.

„Jedeme tam samozřejmě vyhrát, uděláme pro to maximum, ale uvidíme, jaká bude atmosféra po tom, co se stalo,“ uvědomuje si přerovský trenér David Rojka.

„Neznal jsem Martina osobně, ale tady jde fotbal stranou, je to hrozné. Šlo o tátu od tří dětí, je to tragédie. Fotbal jde na druhou kolej,“ doplnil ve smutném duchu kouč Viktorky.

Kozlovice to budou mít těžké i z jiného důvodu. Momentálně totiž nemají k dispozici náhradního brankáře. Jaro tak dochytá dorostenec Ondřej Kolařík, ročník 2005.

„Budeme mu muset pomoct. Bude to pro něj těžká premiéra, navíc v takovém zápase, na druhou stranu to bude velká zkušenost,“ zmínil Alex Řehák.

Nedělní výjimečná bitva o Přerov startuje v kozlovickém areálu v 17 hodin. „Sice se hraje o druhé místo, ale to půjde stranou. Navíc postupové ambice už jsou dávno pryč,“ pokrčil rameny kozlovický stoper a kapitán. „Na druhou stranu, co přišla změna trenéra, daří se nám a samozřejmě chceme vyhrát každý zápas,“ uzavřel.