MFK KARVINÁ B - NOVÝ JIČÍN 0:3 (0:3)

BRANKY: 23. Byrtus, 32. Nieslanik, 35. Zagol. Diváci: 134.

Marek Bielan (trenér Karviné B): „V prvních dvaceti minutách jsme měli dobré držení míče, rychle jsme to obehrávali, hosté stáli a jen odkopávali. Podařil se jim jeden centr, který jsme nezachytili, a z něho nám Byrtus dal gól. Od té doby soupeř zalezl hluboko na šestnáctku. Stále jsme ho dobývali, ale neměli jsme ani jednu velkou gólovou šanci. Při malé domů chyboval brankář, kterému se nepodařilo udělat Nieslanikovi kličku a on dal do prázdné branky na 2:0. Prakticky bylo po zápase, už jsme se nedostali do tempa. Soupeř takticky a disciplinovaně bránil, dobře se posouval, vyhrával osobní souboje, byl silný na míči a pak nám dal ještě třetí gól po standardní situaci. Po přestávce jsme to zkusili trochu přeskupit, hráli jsme na tři obránce, ale nevytvořili jsme si nějakou velkou šanci. Porážka 0:3 je krutá, ale Jičín vyhrál zaslouženě, naši mladí kluci šli do plné obrany.“

Martin Štverka (trenér Nového Jičína): „Nám více sedí hrát zápasy s týmy z horních pater tabulky. Věděli jsme, že nemůžeme s Karvinou hrát tempo fotbal. Chtěli jsme vycházet z pevného bloku a chodit do rychlých protiútoků. To nám přesně v prvním poločase vycházelo. První poločas nám vyšel náramně. V tom druhém jsme si řekli, že musíme hrát aktivně. To se také stalo. Karviné jsme za celý zápas dovolili snad jen dvě střely. Karviná měla více míč na svých kopačkách, to ale bylo vše. Mrzí mě jen, že se nám zranil Šimon Byrtus, který si zlomil klíční kost.“