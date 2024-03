Mužstvo prožilo pestrou přípravu, která začala individuálně už v prosinci, tým se pak sešel poprvé hned na startu ledna. Součástí byl kondiční blok, ale poté hlavně herní část, včetně soustředění v Ústí nad Orlicí. „Poslední dva týdny už pilujeme hru, tak doufám, že se to projeví hned na startu jara,“ věří hlavní kouč, jehož tým doplnili čtyři hráči.

Nejvýraznější posilou by měl být stoper Dominik Dybal, který přišel z Polanky. Ostravané si dost slibují i od rychlostně i fyzicky dobře disponovaného krajního záložníka Pavla Macíčka z Valašského Meziříčí, obránce Jana Nevřely a také Denise Látala z ostravského Baníku.

„Teprve před třemi týdny přišel, takže se s námi sžívá. Je to rychlostní fotbalista, umí jeden na jednoho, je těžko lapitelný, má výborný tah na bránu. Sám se divím, co dělá v divizi, ale chtěl zůstat v Ostravě, my máme ambice, tak věřím, že se u nás projeví a zkvalitní nám kraj hřiště, kde nás opustil Dominik Konečný (Třinec), Dan Frébort (Zlínsko) a Jakub Schmutz (Vratimov). Dlouhodobě mimo jsou Jan Krčmařík a Matyáš Blahuta,“ popsal obšírněji Zdeněk Skotnica.

„S posílením jsem spokojený. Co jsem si vytipoval, to mám. Hlavně na kraj hřiště a do obrany, protože jsme inkasovali hloupé góly a přišli o množství bodů, díky kterým mohlo být jaro klidnější,“ míní. „Změn je dost, proto jsme začali s přípravou brzy,“ doplnil s úsměvem kouč, jehož tým v přípravě z osmi zápasů čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a zaznamenal stejný počet porážek.

Nejvíce si však cení výhry nad Frýdkem-Místkem (3:1) a remízy (1:1) s Hlučínem. „Nadstandardní výsledky,“ ví si Skotnica. „Naopak mě mrzí generálka s Frýdlantem (0:2), kde jsme si zkoušeli novinku v herním systému, abychom se lépe dostali do zataženého bloku. Navíc jsme chtěli, aby se noví hráči s tím sžili. Moc nám to nesedělo, ale aspoň víme, co lze použít, nebo nepoužít,“ má jasněji šéf lavičky Hlubiny.

Těší se i na zpestření soutěže v podobě Havířova, který vydatně posílil, a přivedl například bývalého kapitána Baníku a reprezentanta Jana Laštůvku. „Máme je pět kol před koncem doma. Teď to prý dávají dohromady, velké ambice budou až od léta, tak uvidíme. Není lehké přivést patnáct hráčů. Ale s Opavou asi budou patřit k tomu nejlepšímu,“ soudí Zdeněk Skotnica.

Cíle Hlubiny jsou jednoznačné. „Chceme udržet první místo, vyhrát soutěž, a pak by zase záleželo na vedení, zda by chtělo výš,“ nechává věc otevřenou. „Máme těžký los, protože po Břidličné hrajeme v Šumperku, ve čtvrtém kole pak v Opavě, takže hned začátek napoví. To budeme vědět, jak na tom jsme, a když to zvládneme, tak bych se toho už nebál,“ uzavírá pozitivně Zdeněk Skotnica.