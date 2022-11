Hlubina padla s Bílovcem. Ve druhém poločase jsme přestali hrát, nechápal kouč

Jeho tým inkasoval v úvodu po rohovém kopu. „To ale bylo od Opavy vše. V prvním poločase byl fotbal ještě vyrovnaný, ve druhém jsme soupeře zatlačili, trefili jsme tyčku, břevno, dvakrát hráče na brankové čáře. Sasko navíc šel sám na brankáře, ale vytlačil se z úhlu. Je to škoda,“ hlesl jen Skotnica.

„Prohra s lídrem, ale na hřišti to tak nevypadalo. Bylo to jako s průměrným soupeřem divize. Čekal jsem od nich víc. Bohužel je to pořád dokola, trápí nás koncovka a chybí střelec. V zimě na tom budeme pracovat,“ doplnil kouč Unie na závěr.

Hlubina přišla o čelo divize. Rýmařov? Po Bruntálu nejslabší mančaft, řekl kouč

Unie Hlubina – SFC Opava B 0:1 (0:1)

Branky: 6. Helebrand. Rozhodčí: Matulík – Páral, Kaloč. ŽK: Tomek – Pikul, Jelínek. Diváci: 93.

Sestava Hlubiny: Hatoň – Šindler, Tomek, Krčmařík, Frébort – Knedla (84. Petrik), Dawid – Foniok (62. Schmutz), Förster, Chlopek (62. Bělíček) – Sasko (70. Podraza). Trenér: Skotnica.