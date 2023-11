OBRAZEM: Polanka šlape, Jeseníku nedala šanci a je už pátá. Kdy se rozhodlo?

Tým nepotkala během první poloviny ročníku žádná krize, něco ale Adlerovi schází. Body s přímými konkurenty. „Nedaří se nám s Hlubinou, ani béčkem Opavy. Ty chceme konečně porážet a být nepříjemnými. Aby věděli, že když budou hrát s Polankou, že to bude bolet, bude to náročné. Doufejme, že toho docílíme,“ líčí.

S tím by pochopitelně mělo souviset i zimní posílení. Žádnou revoluci v kádru vedení Polanky nechystá, jen doplnění o jedno dvě jména. Achillova pata? Ofenziva, produktivita.

„Chtělo by to někoho zkušeného, protože máme mladý mančaft. Když jsme zlomili Romana Fischera, aby nám párkrát šel pomoci, dostalo to jiné grády i šťávu. Všichni kluci pak hráli jinak. Typologicky takového hráče na pozici devět deset bychom potřebovali přivést, abychom měli větší kvalitu v ofenzivní části,“ míní Lubomír Adler. „Tam nás tlačí bota, kondičně i herně je mužstvo dobře složené, jen je problém ve finální fázi, kde chybí kvalita i klid,“ soudí.

„A snad nemá nikdo zaječí úmysly, protože vyhazovat nikoho nebudeme. Možností je posun do vyšší soutěže a tady je jedno jméno ve hře. Jinak všichni ukazují kvalitu, kromě jednoho zápasu s Vratimovem, který byl z naší strany šílenost,“ připomíná Adler porážku 3:5.

Otázkou jsou samozřejmě i ambice, o kterých v Polance rovněž přemýšlejí. „Představy jsou jedna věc, realita může být jiná,“ uvažuje Adler. „Mně by se líbilo, a mužstvo na to má, že můžeme být do trojky. Nevím, jak přemýšlí manažeři v Opavě, Hlubina asi postoupit chce, myslím, že svou prací jdou dobrým směrem, ale my chceme kousat. Znepříjemnit jim to, aby každý víkend museli sledovat naše výsledky. To by mě bavilo. Tímto směrem se ubírají naše ambice,“ nastiňuje kouč třetího nejlepšího klubu v Ostravě.

A pokračuje. „Pokud bychom mužstvo posílili, nikde není psáno, že to Hlubina projede. Ve fotbale se může stát cokoliv, ale postupové ambice zatím nemáme. Buďme střízliví. Spíše by to mohlo být kontraproduktivní,“ myslí si trenér.

„Šlapat těm nahoře na paty ale chceme, a byť nám často něco chybí, v první trojku opravdu věřím, abychom do posledních dvou tří kol o něco hráli a byli jsme zajímaví. A třeba nějakého kluka zase posuneme výš, jako nedávno Vojtu Kolasku a Martinem Kobzou, kteří jsou teď v Hlučíně,“ podotýká Lubomír Adler.

Především ale chce o něco hrát. „Klub i já to tak máme nastaveno. O záchranu, nebo v horních patrech, ale ať to má náboj. To mě baví a chtěl bych to i příští rok, protože letos se nám to moc nepovedlo. Tam to bylo o ničem, nic moc. Teď by to mohlo být zajímavé,“ doufá na závěr Lubomír Adler.