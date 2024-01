Ano, nechal jsem si to projít hlavou, protože jsem jednal ještě se dvěma kluby, ale prioritou byly Vítkovice. Historie, mládežnická základna, já tam hrával, posléze jsem tam u žáků začínal svou trenérskou kariéru, byť jsem ještě nastupoval v Petřkovicích.. To vše mě směřovalo k tomu, že neodmítnu. Vždyť začátky jsem tam prožil po boku Honzy Tótha, který je v klubu dodnes, otec tam tehdy dělal sekretáře, proto se nešlo rozhodnout jinak. A zajímavé je, že teď jsem se v áčku střetl s Dominikem Palejem, kterého jsem tehdy v žácích vedl, takže to má i tuto zvláštnost. Nostalgie.

Víte, když jsem ukončil angažmá v Novém Jičíně, tak jsem si chtěl po náročném období odpočinout. První jednání s Vítkovicemi a panem Hlochem (šéfem klubu) proběhlo na konci srpna, kdy jsme se nebavili o mém případném trenérském působení, spíše jestli bych měl chuť se vrátit a pomoci jim ve struktuře klubu. Co si budeme nalhávat, výsledky nebyly dobré, a po určité sérii přišla nabídka na konci září, abych tým převzal. Já měl ale povinnosti u žáčků v Bílovci a bylo mi blbé odcházet v půlce sezony. Navíc jsem věřil, že to kluci zvládnou. Intenzivnější to už bylo v říjnu.

V obsáhlém povídání mluví o tom, co předcházelo jeho kývnutí na nabídku, o svém vnímání dění v klubu za posledních třicet let, kádru, posilách i svých cílech. „Vítkovice jsou ve čtvrté nejvyšší soutěži. Bohužel, musím říct. Nicméně pro mě osobně má ten klub pořád velké jméno i ambice, takže je to pro mě závazek i čest, že jsem se po letech mohl vrátit,“ prohlásil Martin Štverka.

Je pravda, že Vítkovice si prošly těžkým obdobím. Vím, co se tam dělo, dodnes probíhá určité vyšetřování, ale k tomu se nechci vyjadřovat. Víte, já si myslím, že pro všechny kluby na Ostravsku bylo posledních třicet let těžkých. Dotklo se to i Baníku, na kterém to tady bylo vždy postavené. Když se mu dařilo, šlo to i ostatním pod ním. Vítkovicím, Nové huti a podobně. Hráčů bylo hodně. A kvalitních. Osobně si myslím, že Vítkovice doplácely a doplácí na to, že nemají vlastní zázemí a stadion. To je velká škoda pro takový velký klub. A že teď hraje divizi, to na tom nic nemění. Mít vlastní zázemí je důležité.

Martin Štverka ještě jako hráč v roce 2007, kdy oblékal dres Petřkovic.Zdroj: Petr Kotala

Dává vám to někdo najevo?

Ano, už jsem to stačil poznat sám, že když oslovím hráče a jednáme s nimi, tak to mnohdy zmíní. Jinak si ale myslím, že se nic nezměnilo. Mládež je pořád velmi široká a kvalitní, rozdělení s Porubou zvládli dobře, hrají v žácích nejvyšší soutěže a teď věřím, že se nahoru do druhé ligy posunou i dorostenci. Teď jde hlavně o to udělat něco s muži, abychom předváděli dobrý fotbal a vyhrávali. Až pak bych se bavil kde.

Z vašich slov lze vyčíst, že tuto štaci berete jako srdcovou záležitost, je to tak?

Ano. Vyrostl jsem sice v Baníku, šanci v lize mi ale daly Vítkovice, které jsem vždy vnímal jako silného soupeře a mám v nich spoustu kamarádů. Nikdy jsem je nepodceňoval, navíc můj dědeček byl velký Vítkovičák. Beru to jako poctu, protože trenérů obecně je hodně, na Ostravsku také, byť já dojíždím z Bílovce, nicméně je to výzva i závazek. Zvlášť když kromě trenérské funkce jsem i jakýmsi sportovním manažerem, kde dohlížím na příchody hráčů a spojitost s béčkem i dorostem. Troufám si však říct, že svou prací jsem si postupně k takovému angažmá a šanci šel. Jsem rád, že se to povedlo.

Jak se vám tedy na startu přípravy pozdává mužstvo?

(pousměje se) Nebudeme si nic nalhávat, na sestupové příčky je minimální odstup. Ten tým byl na podzim složený z hráčů na hostování, z mladých kluků z dorostu, a zahraničních hráčů… Jak se mi jeví? Zatím jen trénujeme, hrát budeme až v sobotu, kde kluky konečně uvidím v zápase na hřišti. Když mužstvo vidím, tak do něj přišli i kluci, kteří se chtějí rvát o místo, chtějí na sobě pracovat, trénovat, protože by rádi do profi fotbalu. Musí zatnout zuby a makat. Na bližší soudy je ale ještě brzy.

Lehce jste naťukl téma posilování. Jak těžké je získat nové hráče do Vítkovic?

Přiznám se, že vzhledem k tomu, že s tím mám zkušenost, tak jsem si myslel, že to bude jednodušší. Věřil jsem, že zvuk Vítkovic v kombinaci s možnostmi, které se dají nabídnout, případně i mé jméno, nám to ulehčí. Zdaleka ne vše se mi povedlo, ale to je normální. Někdy narážíme na to, co jsem říkal, že nebylo vlastní zázemí. Naštěstí ho nyní v prostorách Visty máme. Navíc minulá sezona se ve třetí lize nevydařila, a v létě se moc na nápravě nezapracovalo. Z 32 mistrovských utkání v roce vyhrát sedm je velmi málo. K tomu je nutné si uvědomit, že hráčů na trhu není tolik, a to co je, o to se vždy rve vícero klubů. Jak říkám, myslel jsem, že to bude snazší, do této chvíle něco vyšlo, něco ne, tak uvidíme, jak to půjde dál.

Kádr zatím posílil především brankář Ondřej Kolenko, že?

Předně chci říct, že jsem rád, že ze stávajících kluků téměř nikdo neodešel. Pouze levý bek Michlík do Frýdku a kvůli práci brankář Richard Mrozek. Proto jsme přivedli dva velmi kvalitní gólmany. Jak říkáte, Ondru Kolenka z Hlučína, který je zkušený, má velmi dobrou hru nohama a z toho, co jsem za ten krátký čas poznal, tak bude i lídrem kabiny. K němu máme i Víťu Baránka, který se trochu hledal, jestli bude hrát, nebo chytat, ale já ho znám z Dolního Benešova, kde mě už v sedmnácti udivoval chytáním i svou rozehrávkou. Myslím, že už dospěl a bude rád za tuto šanci. Tato dvojice by ale měla klapat, na tom chci stavět.

Martin Štverka se po konci hráčské kariéry vrhnul na trenérskou dráhu. Zdroj: Deník/Dalibor Tobola

A co posily do hry?

Vítkovice inkasovaly hodně branek, takže chceme zapracovat na obranné činnosti a rádi bychom někoho přivedli, jelikož dosud zde hráli spíše předělaní záložníci. Do přípravy nám nastoupil Pavel Valík. Mladý stoper, který prošel i Vítkovicemi, byl kapitánem ligového dorostu ve Slovácku a naposledy hrál v Brušperku. Dana Nováka jsme si pak vzali z Petřvaldu na Moravě. Jako profesionální voják se věnoval práci, teď se k fotbalu vrátil. A pak tam jsou kluci, které jsme si postahovali z hostování. Takovým chci dát šanci. Bohužel, ne všichni na to slyšeli, ale věřím, že ti, kteří ano, nám pomohou. A co určitě chci, je přivést klasického útočníka. Ten nám chybí. Teď je nás každopádně dvaadvacet, tak uvidíme, co se ještě objeví. Na posilách ovšem pracujeme.

V realizačním týmu zůstal Martin Motyčka, který tým v minulém roce vedl. To bylo i vaše přání?

Ano. Chtěl jsem si ten tým udělat podle svého, v čemž mi majitel vyhověl, dlouho jsem přemýšlel nad tím, kdo by se mnou do této výzvy šel, ale nakonec z toho všeho vzešla tato volba. Na Martina se po konci kariéry naložilo velké břemeno, které musel zvládat. Je to mladý trenér, který má vše před sebou, a i mě může ta spolupráce posunout. Jsem rád, že jsme se domluvili.

Jaké jste si tedy stanovil cíle?

Když se budeme bavit o krátkodobém cíli, tak ten je jasný. Co nejrychleji se zachránit, protože ze soutěže mohou klidně padat tři týmy. Jasně, jsme desátí s osmnácti body, ale na spodní příčky máme náskok jen tři čtyři body, což znamená, že dvakrát prohrajete, a můžete být dole. Také ale chci ten tým zkonsolidovat, dát ho dohromady, aby byl konkurenceschopný, a měl nejen výsledky, nýbrž dobrá byla i herní stránka.

Myslíte tím herní projev…

Přesně tak. Ani tohle mi není jedno, protože Vítkovice pořád mají fanoušky, kteří se o klub zajímají, fandí a zasloužili by si vedle výsledků i pěkný fotbal. Když na to dosáhneme, lépe se pak budou zapracovávat i kluci z dorostu, kteří jsou šikovní, kvalitní i připravení. Jen potřebují dozrát. A samozřejmě, v naší situaci to nebudeme teď vyhlašovat, ale asi všichni cítíme, že Vítkovice minimálně do třetí ligy patří. Jestli to bude se mnou, nebo beze mě, na tom už nezáleží.

Na čele svých soutěží je B-tým i devatenáctka. Máte tady v plánu nějakou kooperaci?

Určitě. B-tým je první, takže pokud bude šance, aby postoupil do I.A třídy, tak se o to pokusíme. To je jasné. Hráči, kteří nebudou mít vytížení v áčku, tak je budeme chtít vidět v béčku. To se dělo už na podzim. V případě dorostenců vidím v postupu do druhé ligy jasnou prioritu. To je nejdůležitější. S trenérem Víťou Moocem budu o tom mluvit, ale budu chtít, aby kluky, kteří z této kategorie chodili do áčka, měl k dispozici. Až potom na ně mohu sáhnout já. Proto má A-tým širší kádr.