„Nebylo to ono, nebylo. Soupeř byl velmi kvalitní, dobře organizovaný a s dobrým přechodem do útočné fáze. My jsme se do jejich obrany nemohli dostat. Byli jsme málo aktivní, málo jsme napadali a hlavně velmi slabý pohyb na míči, tudíž Bílovec byl i lepší,“ vypočítával Martin Štverka.

Ve 34. minutě přišla zásadní chvíle, kdy Jan Hřivnáč srazil unikajícího protivníka a putoval do sprch. Začala tím dlouhá přesilovka Vítkovic. „Ale myslím si, že to pomohlo spíše soupeři, než nám,“ povzdechl si Štverka.

Bílovec se ještě více zatáhl a čekal na brejky. „Celý druhý poločas jsme se snažili dostat za jejich obrannou linii, ale šlo nám to velmi těžce. Když už se něco povedlo a vytvořili jsme si gólovou příležitost, tak jsme ji neproměnili. Jak říkám, po celý zápas chladný výkon, který nakonec korunovalo nastavení,“ prohlásil.

Chybu ve vítkovické defenzivě zužitkoval střídající Vojtěch Šmiřák, který tím zařídil Bílovci těsnou výhru a stále stoprocentní bodovou úspěšnost v sezoně. „Soupeř měl daleko větší hlad po vítězství a dorazil vyraženou střelu. Je to pro nás obrovská škoda. Jako jsme před týdnem inkasovali v poslední minutě v Polance a přišli o výhru, tak teď nemáme ani ten bod, který bych tentokrát bral. Nebylo nám ale přáno,“ litoval Martin Štverka.

„Ale jako smolnou porážku to určitě neberu. Spíš bych měl být kritický sám k sobě a k týmu, protože soupeř měl daleko větší tlak, chuť i vůli se rvát o výsledek. Prokázal kvalitu, hrál velmi dobře a zasloužil si to. My naopak nikoliv, a když se netrefí Denis Nieslanik, tak gól asi nedáme,“ dodal kouč Vítkovic.

MFK Vítkovice – ŠSK Bílovec 0:1 (0:0)

Branka: 90+1. Šmiřák. Rozhodčí: Ondráček – Doležal, Godfryd. ŽK: Eke – Minařík. ČK: 34. Hřivnáč (Pustá Polom). Diváci: 50.

Sestava Vítkovic: Ognjanov – Tamajka, Mieszek, Bystričan (67. Jež), Fula – Palej, Eke (79. Kantor), T. Nieslanik (67. Gaži) – Richtár, D. Nieslanik, Enebi Friday. Trenér: Štverka.