V nastavení úvodní pětačtyřicetiminutovky totiž hostující Ondřej Kubík srazil unikajícího střelce Vítkovic Denise Nieslanika, za což následovala červená karta a penalta, kterou faulovaný proměnil ve svůj šestý jarní zásah.

„Hrál se dobrý fotbal, nám se z respektu k soupeři, který má zkušené i mladé kluky, a celkově dobře poskládané mužstvo, moc nevyvedlo úvodních patnáct minut. Chtěli jsme navázat na výhru v Jeseníku, to nás svazovalo. Málo jsme běhali i napadali, postupně jsme se ale dostali do hry a plnili to, co jsme si řekli. Poločas jsme měli pod kontrolou a vyvrcholilo to vstřelenou brankou. Vyšel nám kvalitní nákop dopředu,“ hodnotil trenér Vítkovic Martin Štverka.

Vítkovicím se po třech bodech v Jeseníku dýchá lépe. Vyhráno ale nemáme, ví kouč