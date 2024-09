„Pevně věříme, že Martin Štverka, který kdysi oblékal i bohumínský dres, svá slova vyřkl v emocích. Považujeme však za správné, aby předložil důkazy, že FK Bospor Bohumín nejedná fér, anebo se za nemístná nařčení omluvil. Zejména našim hráčům. Opravdový chlap by to po opadnutí emocí udělal,“ dodal.

„Pokud došlo v řízení utkání k chybám, nechť je posoudí komise rozhodčích. Celý duel je k vidění na webu fotbal.cz. V minulosti jsme zažili zápasy, kdy došlo k ovlivnění ze strany rozhodčích v náš neprospěch, ale nikdy jsme se nesnížili k něčemu podobnému. Vítkovicím by slušelo víc, když by se psalo a mluvilo o solidních výkonech týmu, než se probíraly bulvární výkřiky činovníků či finanční machinace v klubu, jak tomu je v poslední době,“ zmínil Bohumín události v Ostravě za minulého vedení.

„Vyjádření trenéra Vítkovic překročilo meze korektnosti. Hráči si vybojovali vítězství přímo na hřišti, přitom v nohách měli těžké středeční utkání s druholigovým soupeřem. Nebylo to opravdu poprvé, kdy otáčeli zápas v závěru. Rozhodně to ovšem svědčí o velké morální síle týmu, a nikoliv o jiných vlivech či dokonce nekalých praktikách. Vyjádření trenéra Štverky je nemístné a zcela nemorální,“ oznámil Bospor na svých stránkách.

„Ve druhém poločase nás už (Potiorek) do ničeho nepustil. Jsem rozzlobený, protože u soupeře nešlo o první takovou vlaštovku. Párkrát se už stalo, že vyhrával v devadesátých minutách. Jsem naštvaný a zklamaný z toho, jak a co se na hřišti potom dělo. Víc bych to nechtěl komentovat,“ hodnotil dál Martin Štverka.

„V Bohumíně jsem hrál za poslední rok a půl třikrát. Třikrát jsem tam vedl 1:0, dvakrát z toho jsem prohrál, jednou zvítězil. Vždy šlo ale o totožné zápasy,“ začal vysvětlování ohlédnutím ještě do doby, kdy vedl Nový Jičín. „Poprvé jsme dostali v 93. minutě na 1:1, ale z výkopu jsme stačili dát vítěznou branku. Podruhé jsme opět vedl, ale Palej v 73. minutě vyrovnal a v 88. Sporysz dal na 2:1. A teď znovu obrat a gól v závěru. Stejný průběh. Na to jsem narážel slovy o vlaštovkách,“ ozřejmil Štverka.

„Navíc i v jiných zápasech se stává, že Bohumín vyrovnává nebo obrací skóre v závěru. Mohl bych vám vyjet statistiku, kterou si dělám, za jaro a aktuální podzim, abyste to viděl sám,“ nastínil.

Deník se na věc zaměřil. Jak statistika vypadá? Bohumín podle oficiálních zápisů v systému FAČR vstřelil v roce 2024 šestnáct branek po 70. minutě, deset po 80. minutě a pět v nastavení. „Nedávno s Krnovem vstřelil vítěznou branku, předtím v Havířově v závěru snižoval. Prostě to umí, hraje až do konce, což mu slouží ke cti, a o tom já jsem mluvil. Že mají velkou sílu a schopnost zlomit zápas v posledních minutách,“ ocenil Martin Štverka.

Že by Bohumín vyloženě bodoval gólem v závěru, se za půlroku stalo sedmkrát. S Opavou B (1:0, gól v 90+5.), s Jeseníkem (1:0, 73. minuta), v Břidličné (1:1, 90. minuta), se Šumperkem (1:1, na 1:0 v 78. minutě), v Polance (1:0, 73. minuta), s Krnovem (2:1, 90. minuta) a s Vítkovicemi (2:1, 85. minuta). „Jak říkám, prostě to umí,“ pokrčil rameny vítkovický trenér.

„Já byl naštvaný na první gól, kdy komise i domácí uznali, že šlo o ofsajd a branka neměla platit, protože to nebylo pasivní bránění, ale domácí hráč dorážel. Navíc mimo hru byl i centrující Váňa. Jde o to, že další průběh to hrubě ovlivnilo. K penaltám jsem se nevyjadřoval, nicméně když byla na jedné straně, tak za mně měla být i na druhé. Ale rozhodčí nic,“ povzdechl si Štverka.

„Jinak statistiku hodně sleduji, takže já se jim nemám za co omlouvat. Ano, když vidím, jak Václavíček běží ve svých letech v 89. minutě s Enebim, klobouk dolů. To je skvělá práce, ale já si stěžoval na rozhodčího, což komise uznala, aniž bychom dávali protest. Takhle to bylo myšleno, protože ve výsledku situace a gól na 1:1 o zápase v podstatě rozhodl. Má slova ale byla špatně pochopena,“ měl jasno.

Nelíbila se mu však slova o machinacích. „To mě vyloženě naštvalo, protože do toho tou narážkou zatáhli celý náš klub a začali míchat jablka s hruškami. To jsem nepochopil, ale je to jejich věc. Předpokládám, že Vítkovice se k tomu vyjádří, nicméně za mně je to takto,“ zakončil celou věc Martin Štverka, jehož tým v úterý (16.30 hodin) čeká pohárový duel proti Hlučínu.

„Je to ošidné. Nebudu zastírat, přáli jsme si aspoň druholigového soupeře, čímž nechci říct, že Hlučín není atraktivní. Zároveň je silný, dlouhodobě špička třetí ligy, byť v kontextu dalších možností to svádí k tomu, že je hratelný. Nečeká nás nic jednoduchého, ale my do toho půjdeme jako minule na Frýdek s pokorou a možností se opět ukázat. Nemáme co ztratit, ale výsledek z Petřvaldu (6:3) je velkým povzbuzením. Půjdeme do toho s čistou hlavou a s cílem odehrát dobrý zápas,“ uzavřel Martin Štverka.