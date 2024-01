Klub zařadil do přípravy z béčka Nicolase Sýkoru a z dorostu trio Dušan Fula, Tomáš Kantor, Vojtěch Mlečko. Prosadit se do kádru snaží i ludgeřovický stoper Filip Kostelanský, Pavel Valík ze Slovácka, který podzim strávil v Brušperku, či petřvaldský Daniel Novák.

„Valík nastoupil po nemoci na závěrečných třicet minut, zatím se celkově jeví dobře. Novák se pak zapojil těsně před zápasem s Novým Jičínem, proti Frýdku hrál ve druhém poločase. Zkouší to u nás, tak uvidíme, jak to půjde,“ líčí Martin Štverka.

„Ale tyto hráče bych nebral vyloženě jako zkoušky. Věříme, že na divizi mají, celkem nás o tom i přesvědčují, takže záleží hlavně na dohodách klubů,“ podotýká vzápětí kouč.

Kdo naopak skončil, je starobělský Josef Jurásek. „Byl rád za šanci, má můj obdiv, že do toho šel, ale shodli jsme se, že zatím to na divizi není, takže jsme se rozloučili,“ popisuje Štverka s tím, že naopak duo Samuel Fulier, Richard Hadaš dalo samo od sebe přednost Českému Těšínu, respektive Brušperku.

„Hadaš mě mrzí. Dali jsme mu šanci, byli jsme s ním spokojeni, chtěl jsem, aby pokračoval, nicméně on se rozhodl dohrát sezonu v Brušperku, kde mu to evidentně sedlo. Musel jsem to přijmout a umožnili jsme to. I to je na dohodě klubů,“ krčí rameny šéf vítkovické lavičky.

ČEKÁ SE, CO SE UVOLNÍ V MSFL

Ostravané se pak dohodli s Třincem na pokračování Mattea Burga, a s Frýdlantem nad Ostravicí ohledně Davida Zogaty. „Jen řešíme, jestli tady budou formou hostování, nebo nastálo,“ odhaluje Štverka s tím, že na dalších příchodech se pracuje.

„Určitě se bavíme, zjišťujeme, sháníme, ale šlo by o kluky z vyšších soutěží. Hlavně ze třetí ligy. Takže čekáme, co se uvolní,“ přibližuje kouč s vědomím, že kluby z MSFL zase vyčkávají, kdo zůstane volný po zužování kádrů profesionálních celků.

„Vše se tím pádem bude řešit za běhu i v únoru,“ ví. „Jména v hlavě mám, ale ještě bych je neříkal nahlas. Nejvíce mi chybí zkušený stoper a líbil by se mi útočník,“ opakuje Štverka svá dřívější slova.

V týdnu ale přišel o Filipa Gažiho, který se proti Frýdku-Místku zranil. Optimismus mu tak do žil vlévá aspoň výkon, byť tým i s oporami jako Dominik Palej, Matyáš Richtár, Rostislav Chylek, nebo Jakub Tamajka padl 0:2. Potěšil ho brankář Tomáš Pavlík. Při absenci Ondřeje Kolenka a Víta Baránka musel i zde do hry dorostenec. „Podal velmi dobrý výkon,“ pochvuje si Štverka.

„Utkání mělo kvalitu, hrál se dobrý fotbal, myslím si, že jsme byli důstojným soupeřem. Vydrželi jsme s ním běhat, a i naše hra snesla měřítko,“ hodnotí s odstupem.

Po obdržené brance z penalty Hykla Ostravané stejnou výhodu neproměnili, druhou půli pak ovlivnilo početné střídání. „Přesto si myslím, že to bylo od nás slušné. Jen škoda, že jsme znovu inkasovali a sami gól nevstřelili. To mě mrzí, protože šance na to byly, ale nebylo nám přáno,“ uznává Martin Štverka.

„Moje očekávání však utkání splnilo, kluci plnili to, co jsme si řekli. Jsme pořád na začátku přípravy, tým teprve skládáme, přesto se s tím slušně popral,“ uzavírá trenér s tím, že po volném víkendu má v úmyslu zkoušet mladíky i příští středu proti Přerovu.

MFK Vítkovice – MFK Frýdek-Místek 0:2 (0:1)

Branky: 37. Hykel, 50. Janjuš.

Sestava Vítkovic: Pavlík – Burgo (70. Kantor), Tamajka, Kostelanský (60. Novák), Gaži (30. Matejov) – Palej, Zogata (60. Valík) – Chylek (80. Mlečko), Lateef Olawunmi (75. Jurásek), Richtár (70. Fula) – Nieslanik (80. Sýkora). Trenér: Štverka.