Po vyrovnaném – a na šance chudém – prvním poločase rozhodli favorizovaní hosté mezi 67. a 74. minutou. Projevilo se, že zatímco Vítkovice vyrukovaly na soka s tím nejlepším od prvních vteřin, Hlučín dal příležitost širšímu kádru, do kterého pak dostřídával kvalitu, která nakonec byla klíčová. Zvlášť, když Ostravanům postupně docházely síly.

Do uvedeného časového úseku vměstnal Hlučín všechny své zásahy. Nejprve Lukáš Kania, poté Matěj Praus a pak se ozval znovu střelec úvodní branky. „Bohužel, stačilo sedm minut, abychom utkání ztratili. Vzhledem k předchozímu průběhu je to možná kruté, ale Hlučín jen prokázal svou úroveň,“ potvrdil trenér Vítkovic Martin Štverka.

Obdržené branky ho mrzí. „Soupeři jsme to tím zjednodušili. Přitom hra samotná nebyla špatná, těsně před prvním gólem jsme tam měli dva závary po dobrých akcích, jenže jsme to nedotáhli a vzápětí zbytečně inkasovali. To je škoda. Ale ještě se na ty situace musím podívat, abychom si lépe dokázali říct, kdo a co za chyby udělal. Na tu dálku to nebylo zřejmé, i když tam šlo spíše o klubíčko chyb, které ke gólu vedly,“ litoval.

„Chtěli jsme praktikovat svou hru, tak jako v divizním mistráku. Jen jsme se setkali s kvalitou a navíc s vlastní únavou, která na klucích byla ve druhém poločase znát, protože někteří odehráli zápas v pátek, v neděli za béčko a znovu teď. Bylo toho moc,“ dodal Štverka.

Před výkopem Štverka věřil, že je Hlučín hratelný. Zároveň si však byl vědom kvality dlouhodobě skládaného týmu. „Jsou spolu už nějakou dobu, takže mají naučené automatizmy, hráči jsou na sebe dobře navázaní, spolupracují spolu. Ano, dá se s nimi hrát, ale zároveň to ukáže vaše nedostatky a jakoukoliv nekoncentrovanost trestá. Každý to s nimi bude mít těžké,“ podotkl šéf vítkovické lavičky.

„Když jsme postoupili přes Petřvald na Moravě, něco jsme si tím splnili. Frýdek byl něco navíc, co ve Vítkovicích delší dobu nebylo, a teď tohle, kde jsme vyloženě mohli jen překvapit. Nepovedlo se, ale jedeme dál. Prioritou nás i klubu jsou víkendové zápasy, takže na to se teď budeme soustředit,“ dodal Štverka.

Doufá, že celá pohárová cesta jednotlivým hráčům pomůže. „Někteří kluci jsou strašně mladí, ještě v minulé sezoně hráli v dorostu, nebo v B-týmu. Třeba brankář Tomáš Pavlík, který chytil asi tři góly. Takhle těžký zápas nikdy nehráli. Proto jsem rád, že to mohli absolvovat, i když někomu vyšel víc, někomu méně. Rozhodně jsme ale nepropadli, i když u některých kluků jsou viditelné limity, za které možná už jít nelze,“ ohlédl se Štverka.

A co mu tato konfrontace ukázala? Mohly by Vítkovice do třetí ligy? „Otázka postupu je na vedení klubu, ale abychom dlouhodobě mohli hrát MSFL, musel by se kádr početně i kvalitativně rozšířit, protože nyní je dost úzký. Ale to se bavíme o nějaké budoucnosti, byť vnímám, že vítkovický fanoušek by si zde přál vyšší soutěž, než divizi. To je však na delší rozbor a hlavně si v klubu musíme říct, co a jak chceme dál, protože dosud to bylo hlavně o záchraně, stabilizaci v divizi a zabudování mladých. A zatím se vše daří,“ uzavřel Martin Štverka.

MOL Cup – 2. kolo:

MFK Vítkovice – FC Hlučín 0:3 (0:0)

Branky: 67. a 74. Kania, 71. Praus. Rozhodčí: Dudek – Malý, Mankovecký. ŽK: Palej – Buchvaldek, Praus. Diváci: 255.

Sestava Vítkovic: Pavlík – Tamajka, Mieszek, Bystřičan (79. Tarasenko), Michlík (79. Sýkora) – Richtár, Eke (71. Gaži), Palej, Jež (46. T. Nieslanik), Enebi (71. Abdullahi) – D. Nieslanik. Trenér: Štverka.